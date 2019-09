Žraloci se probudili. Má česká kryptoměnová burza smysl?

Probuď v sobě žraloka, nabádala reklamní kampaň, kterou na českém internetu nešlo v posledních týdnech přehlédnout. Alespoň pokud čtete tento web, protože v takovém případě byla velmi pravděpodobně zacílena i na vás. Vizuálně připomínala kultovní film Matrix, slogany pak naznačovaly, že vám projekt změní život. Tedy když tu výzvu přijmete. Dnes došlo k velkému odhalení. Nebo by došlo, pokud by kampaň reálně zasáhla větší publikum. Život vám prý má změnit nová česká kryptoměnová burza WCA Market.

Když se kampaň nepovede

Marketingová kampaň projektu dozajista stála hodně peněz. Lze předpokládat, že byla zacílena na všechny české uživatele internetu, kteří se o kryptoměny zajímají a aktivně do nich investují. Jsem si jist, že se bannerové reklamy a videa opakovaně zobrazovaly každému, kdo o kryptoměny při surfování jen zavadil. Přesto má mizerné výsledky. Youtube kanál má v době psaní tohoto textu 182 odběratelů, a to navzdory statisícům shlédnutí jednotlivých reklamních videí. Instagramový profil 609 sledujících a profil na Facebooku má zhruba tři tisícovky fanoušků. Když se podíváte na interakce pod jednotlivými příspěvky, jednoznačně největší ohlas sklidily kreslené vtipy o žralocích, které ovšem bezesporu oslovily i celou řadu lidí mimo cílovou skupinu.

Dravci mají s obchodníky mnoho společného a jednotlivé šelmy se používají jako příměr ke druhým jmenovaným. Připomeňme třeba Jordana Belforta alias Vlka z Wall Street. Hlavní motiv kampaně tak do značné míry dává smysl. Ale z jejího zpracování není zřejmě, že by se mělo jednat o projekt spjatý s kryptoměnami. A proto nepadla na úrodnou půdu. Ve státě, kde se kryptoměny těší v porovnání se světem nadprůměrné popularitě, by jinak byl ohlas na sociálních sítích větší.

WCA Market – naše malá burzička

Nenaplněný potenciál úvodní marketingové kampaně nebude pro burzu kritický. Česká kryptoměnová komunita se o burze velmi rychle dozví tak jako jak. Jenomže bude mít minimální motivaci na této burze začít obchodovat. Důvod je jasný – likvidita. Kryptoměny jsou sice v České republice populární, ale kvůli novému regionálnímu hráči nebudou Češi houfně vybírat prostředky z velkých světových burz a stahovat je na WCA Market. A i kdyby tak náhodou učinili všichni, těžko odhadovat, zda by to stačilo.

Ten navíc v době svého spuštění ani nezveřejňuje většinu pro obchodníky podstatných informací. Neobsahuje ani všeobecné obchodní podmínky. Tedy minimálně před registrací, což samozřejmě nepůsobí dobře. Jako uživatel chci mít nejprve k dispozici vše podstatné a na základě toho se o případné registraci rozhodnout, nikoli naopak.

V době svého spuštění nemá WCA Market ani další jazykové mutace, přitom minimálně angličtina je dnes v kryptosvětě nutností. Bez jazykových mutací burza těžko osloví jiné než české, a případně slovenské uživatele, což nás vrací zpátky na úvod této pasáže, k likviditě. Slogan „Užijte si naši institucionální úroveň okamžité likvidity“ bez dalších informací moc důvěry také nebudí. Pokud si však burza bude likviditu zajišťovat sama, bude její provoz velmi nákladný.

Pokud se český žralok neodváží na i do mezinárodních vod, těžko se mu bude dařit. Spíše se změní v klasickou směnárnu, kterých na českém trhu už několik působí. Ryze česká burza ale smysl nemá.

Originální článek Žraloci se probudili. Má česká kryptoměnová burza smysl? pochází z webu CryptoSvet.cz.