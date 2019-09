Výnosy z těžby bitcoinu překonaly 14 miliard dolarů!

01.09.2019 / Crypto Kingdom

Že je v těžbě kryptoměn opravdu spousta peněz asi není potřeba zdůrazňovat. Na druhou stranu je vždy zajímavé vidět statistiky o její velikosti přímo v konkrétních číslech. Ty nám dává spousta analytických webů, jako třeba v případě nejnovějšího updatu od Coin Metrics. Z jejich dat totiž vyplývá, že těžaři si za dobu existence Bitcoinu přišly na více než 14 miliard dolarů ve výnosech z těžby.

Zajímavostí je, že tomu tak nebylo vždy, za což samozřejmě může zejména cena bitcoinu. Trvalo totiž celých 8 let, než výnos z těžby dosáhl prvních 5 miliard dolarů. Poté ale přišel hype na kryptoměnách a zvýšená cena bitcoinu, která i přes bear market v roce 2018 stále způsobila zvýšený počet peněz v těžbě. Na další milník, tentokrát 10 miliard dolarů ve výnosech z těžby, se totiž těžaři vyšplhali hned 8 měsíců po překonání 5miliardového milníku.

Koncem minulého roku jsme mohli zase zpozorovat zpomalení tohoto nárůstu výnosů. To se ale změnilo zase v druhém kvartálu letošního roku, kdy přišel další enormní zájem o těžbu. O tom Tě informujeme už poslední půlrok, kdy hashrate dosáhl několikrát nových all time high a obtížnost těžby se výrazně zvýšila.

Na obrázku vidíš graf přímo z Coin Metrics, který ukazuje růst výnosů z těžby BTC.

Pokud se pak nic nezmění, odhaduje se, že hranice 15 miliard dolarů ve výnosech z těžby bitcoinu, bude překonána někdy začátkem roku 2020.

ATHs na hashrate i obtížnosti těžby

Určitě pak dává smysl, že společně se zvýšenými výnosy z těžby bitcoinu se našlo i více lidí, kteří si z nich chtěli ukrojit. Proto společně s nimi přišlo enormní zvýšení hashrate, kdy v minulém roce dosáhlo svých maxim v září. Letos čísla z minulých let ještě překonává a jen za léto bylo nové all time high vytvořeno hned několikrát.

Dalšího nového all time high bylo na hashrate dosáhnuto včera. A 83,5TH/s rozhodně není nízké číslo. S tím samozřejmě souvisí i růst obtížnosti těžby, kdy síť zabezpečuje mnohem více zařízení, než jak tomu bylo dříve. Tato zařízení jsou k tomu navíc ještě sofistikovanější po technologické stránce. Celkově nám z toho vyplývá to, že sice si už těžař z celkového výnosu neukrojí tak velkou část, v hodnotě vyjádřené v penězích je však stále těžba v současnosti obrovsky zajímavá.

Server Yahoo Finance, který už v současnosti o kryptoměnách informuje na téměř pravidelné bázi, pak zdůraznil, že pokud bude růst hashrate tak výrazný a cena se nezvýší, mohlo by se to pro bitcoin stát hrozbou. Na druhou stranu současnou situaci na těžbě označil tak, že si těžaři vydělávají více, než kdy jindy.

A co halving?

Zde však nastupuje tzv. halving, tedy půlení odměn pro těžaře. S tím si historicky spojujeme vždy nárůst ceny bitcoinu, aby pro těžaře byla těžba stále profitabilní. Ti navíc v současnosti (zejména ti největší) výrazně expandují, a to právě proto, aby si pojistili situaci okolo halvingu tím, že při současné ceně, kdy se jim to ještě rozhodně vyplatí, vytěží více.

I mezi těžaři se ale najde poměrně hodně z těch, kteří mají z nejbližšího halvingu strach. Růst ceny totiž rozhodně není jistotou (i když jej naprostá většina krypto komunity očekává). Sice se tedy rozhodně zvedne vzácnost nově vytěžených bitcoinů, krátkodobě by to ale mohlo znamenat i třeba sníženou výhodnost těžby, nižší hashrate a další. Algoritmus pro těžbu bitcoinu je však připraven na upravování obtížnosti, a tak by ani výrazně snížený hashrate neměl bitcoin v nejhorším případě zastavit.

