Odchod do důchodu až v 67 letech? Důchodci, hurá do práce!

Schillerová je s Maláčovou v dalším sporu

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se opět dohadují, nyní se jedná právě o zvýšení věku odchodu do důchodu. Podle Schillerové je současná situace neudržitelná, proto chce navýšit odchod do penze u dnešních čtyřicátníků a mladších, což uvedla v rozhovoru pro MF DNES. Jana Maláčová (ČSSD) svůj postoj obhajuje dlouhodobě, právě vláda Bohuslava Sobotky před 2 lety prosadila, že se podle dříve schválených pravidel má důchodový věk srovnat na úrovni 65 let. Maláčová se tedy do Schillerové pustila i na Twitteru, s tím, jestli ji přijde fér, aby penzisté neměli nakonec nic z vytouženého důchodu, protože se ho ani nedožijí!

Prolomení limitu důchodového věku má šanci projít

Česká populace stárne, důchodců je čím dál více, a tak se poměrově snižuje počet pracujících, jež odvádí do důchodového systému peníze. Příští rok se očekává, že na výplatu důchodů půjde až přes půl bilionu korun. Přitom na zásadní reformu zatím Česko čeká, a to už pěknou řádku let! Důchody tedy opět projednává vláda a reálně hrozí, že k prolomení limitu důchodového věku projde.

Schillerová chce, aby vláda učinila rozhodnutí co nejdříve, Maláčová chce s rozhodnutím počkat až do zasedání Komise pro spravedlivé důchody, které se bude konat na podzim. Podle Národní rozpočtové rady hrozí, že pokud se v České republice ohledně důchodového systému nic nezmění, Česko bude zadluženější než Řecko.

Špatně nastavený důchodový systém v Česku

To, že u nás máme hodně špatně nastavený celý důchodový systém, nám opakovaně vytýká i Evropská komise. Česká vláda tak dostala varování, že výdaje na výplatu penzí budou rozpočet zatěžovat stále více. Maláčová chce sice logicky prosadit, aby se odchod do důchodu posuzoval podle náročnosti profese, ale toto opatření má stát v příštích letech desítky miliard korun. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové se politici musí rozhodnout, zda do systému nenavýší příjmy v podobě vyšších daní a odvodů nebo se naopak zaměří na snížení výdajů.

Vrchol v počtu starobních důchodů (očekává se přes 3,2 milionu) má přijít v roce 2059. To je o více než třetinu, než máme dnes. Nepříznivému vývoji už ale nepomůže pouze jedna změna, ale nejlépe celé komplexní řešení v podobě zvýšení daní, posunutí věku do penze a snížení důchodů v poměru k průměrné mzdě.

