3 možné scénáře dalšího vývoje obchodní války

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou se investorům zaryla pod kůži. Vybere si daň v podobě recese a příchodu medvěda na akciový trh, nebo se nakonec obavy z jejích dopadů rozplynou jako pára nad hrncem?

Čína v druhé polovině srpna oznámila uvalení nových cel ve výši 5-10 % na americké zboží v ročním objemu 75 miliard dolarů. Spojené státy pak kontrovaly zvýšením cel na čínské výrobky v ročním objemu 550 miliard dolarů. Ve hře je nyní několik scénářů dalšího vývoje. Následující tři jsou ty nejpravděpodobnější.

1. scénář

Si Ťin-pching a Donald Trump se dohodnou na restartu jednání dříve, než nová cla vejdou v platnost. Pokud by v této situaci bylo dosaženo dohody, mohly by americké akcie posílit až o 10 %. Fed v září zřejmě opět sníží základní úrokovou sazbu, v případě dohody by však už poté nemusel cítit potřebu dalšího uvolňování měnové politiky.

2. scénář

Nově oznámená cla začnou platit. Akcie pod tíhou obav z jejich dopadů na ekonomiku oslabí o dalších 5 %. Fed v září sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a další uvolnění měnové politiky přijde v následujících měsících. Následný vývoj bude záviset zejména na rétorice Donalda Trumpa.

3. scénář

Všechna nově oznámená cla vstoupí v platnost a Donald Trump jako přídavek uvalí speciální daň na americké společnosti, které vyrábějí zboží v Číně, s cílem přinutit je vrátit výrobu do USA. Akcie se krátkodobě propadnou o 15-20 % a příchod recese nedokáže odvrátit ani snížení úrokových sazeb Fedu.

Zásadním problémem je, že se obě strany konfliktu dostaly do pozice, ze které nemohou tak jednoduše ustoupit. Harry Ren na webu Seeking Alpha píše, že i proto se jako nejpravděpodobnější jeví druhý scénář. "Pokud se naplní, budeme v delším horizontu svědky poklesu investic firem a důvěry spotřebitelů, kterou otřese růst cen amerických výrobků. Navíc by také zřejmě došlo k popření apolitičnosti Fedu, který by i přes značnou nechuť musel reagovat na politické kroky Donalda Trumpa," uzavírá Ren.

