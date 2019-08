Lhůta vypršela. Státní zástupce v pondělí vyhlásí, jestli obžaluje Babiše

O obžalobách v kauze Čapí hnízdo už je zřejmě jasno, v sobotu skončila lhůta určená pro vyšetřování. Obvinění čelí premiér Andrej Babiš (ANO) a někteří členové jeho rodiny. Podle policie farma získala neoprávněně evropské dotace ve výši 50 miliónů korun. Podle informací televize Nova je vyšetřování u konce a státní zástupce Jaroslav Šaroch pravděpodobně nebude žádat o další čas.

Na stole jsou nyní dva scénáře. Státní zástupce může podat obžalobu k soudu. Potvrdil by tak tvrzení policie, že má jít o dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie. Jména obžalovaných bychom se v takovém případě dozvěděli v pondělí.

Na to, zda padne obžaloba na Andreje Babiše, čeká především koaliční partner hnutí ANO - ČSSD. Podle koaliční smlouvy by ale premiér musel odstoupit až v případě odsouzení.

Vyloučena není ale ani změna kvalifikace celé kauzy a to na neúmyslný trestný čin. V takovém případě by mohl být případ Čapí hnízdo promlčen.

Jak se kauza Čapí hnízdo vyvíjela

Hotel, restaurace, zoologická zahrada nebo jízdárna ve tvaru obřího Čapího hnízda, to je farma u Olbramovic na Benešovsku.

V roce 2008 farma čerpala dotaci 50 milionů korun a to z programu pro malé nebo středně velké podniky. Mezi ně ale Čapí hnízdo jako součást holdingu Agrofert zřejmě nepatřilo. Andrej Babiš tvrdil, že v té době neměl s farmou nic společného.



"Je to politická kampaň proti mé osobě, já jsem nikdy nebyl vlastníkem ani akcionářem," prohlásil v roce 2016 Babiš.



V roce 2015 prověřoval získání dotace odbor hospodářské kriminality a krátce na to i OLAF, tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům. "Ano, mám střet zájmů, ale já ho nezneužívám, já jsem do politiky nechtěl, vy jste mě zplodili - ODS a zkorumpovaný Kalousek," pronesl již dříve Babiš.



Na mimořádné poslanecké schůzi v roce 2016 Andrej Babiš uvedl, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. "Proč jsem nechtěl říct jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit svoje děti, svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám," vysvětloval tehdy Babiš.



Po schůzi poslanců zamířil na Čapí hnízdo na pozvání Babiše prezident Miloš Zeman a to podle jeho slov především kvůli křtu klokana, kterým navázal na svou tradici. "Vždycky jsem jim dával jedno a totéž jméno, a to jméno zní Bimbo," řekl Zeman.



Police požádala v roce 2017 sněmovnu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, který byl v minulosti členem představenstva Agrofertu, k trestnímu stíhání. Sněmovna policii vyhověla. Opozice navíc žádala premiérovu demisi. "Nikdy neodstoupím, nikdy. Nech si všichni zapamatují," ujišťoval Babiš.



Kvůli podezření z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie obvinila policie nejen Andreje Babiše, ale i jeho manželku Moniku, švagra Martina Herodese nebo dceru z prvního manželství Adrianu Bobekovou.