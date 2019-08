Nový hedgový fond bude spravovat miliardy USD v kryptoměnách. Zisky těžařů rostou.

Britský miliardář Alan Howard v rozhovoru s deníkem Financial Times potvrdil svůj zájem investovat do kryptoměn. V plánu má založit hedgový fond, který bude spravovat prostředky v objemu miliardy dolarů. Alan Howard spravuje společnost Elwood Asset Management, která investuje do tradičních aktiv a také do blockchain společnosti. Nyní tedy přibude možnost přímo investovat do kryptoměn.

Podle auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers, je průměrný poplatek pro investory do hedge fondů v krypto odvětví vyšší než v tradičním sektoru. Průměrný poplatek investorů za správu portfolia je 1,72% + 23,5% ze zisku. Tyto čísla jsou zhruba o 20% vyšší než je průměr hedgových fondů v tradičním sektoru. To je také jeden z důvodu, proč manažeři hedgových fondů mají zájem investovat v tomto segmentu.

Zájem investovat do těžby se zvyšuje jak zisky těžařů rostou

Dle dat společnosti Coin Metrics, zisky těžařů rostou a dosahují rekordních hodnot. Na jedné straně jsou náklady, které se zvyšují se vzrůstajícím výkonem sítě, ale i přesto je těžba stále velmi výdělečná. Lví podíl na tom samozřejmě má růst ceny BTC od minim dosažených na jaře. Momentální cena u $9500 je trojnásobná oproti březnovým minimálním hodnotám. Z grafu níže můžeme vidět exponenciální růst výnosnosti těžby Bitcoinu, který započal na jaře 2017.

Celkové příjmy těžařů se pohybují u hranice 14 miliard dolarů. Dosažení příjmů ve výši 5 miliard trvalo dlouhých 8 let, následná hranice 10 miliard byla již dosažena za jediný rok. Křivka výnosnosti se v posledních měsících trochu zaoblila, důvodem je vstup nových těžařů do hry a růst obtížnosti celé sítě. Díky snižujícím se nákladům na zařízení a hledáním optimálních lokalit, se celý proces těžby zefektivňuje.

Pro ty co mají zájem investovat do kryptoměn nepřímo, je těžba jednou z možností. Dříve byla těžba doménou nadšenců s osobními počítači, to se změnilo s růstem výkonu sítě v roce 2010. Hardware se začal specializovat přímo na těžbu a začaly vznikat první těžební pooly. V těchto těžebních poolech se dělí jeho účastníci o vytěžené mince v poměru, v jakém přispěli svým výpočetním výkonem. V současné době jsou těžební pooly vedené profesionálně jako hlavní forma podnikání.

