Argentina zbankrotovala, a to už podeváté

Podle pátečního prohlášení ratingové agentury Standard & Poor’s se Argentina dostala do tzv. defaultu na svém dluhu (dluhopisech), čímž de facto zbankrotovala, a to z toho důvodu, že oznámila plány na opoždění plateb z celkového dluhu ve výši 101 miliard dolarů. Tento restrukturalizační plán tak představuje devátý bankrot v dějinách země, a dokonce třetí ve 21. století.

Ve středu Buenos Aires oznámilo plány na pozdržení plateb v objemu 7 miliard dolarů ze svých krátkodobých dluhopisů, a to až o šest měsíců, a dále zatlačilo na efektivní odpis části dluhu v objemu 50 miliard dolarů na dluhopisech s delší splatností. Vláda rovněž oznámila, že plánuje opozdit splacení úvěrů od Mezinárodního měnového fondu v objemu 44 miliard dolarů.

K tomuto kroku se argentinská vláda odhodlala poté, co se jí nepodařilo investorům prodat nové krátkodobé dluhopisy, což zapříčinilo to, že vláda prezidenta Macriho nebude mít dostatek hotovosti na splacení velkých závazků v nejbližším období. Podle prognostického ústavu Capital Economics by měla ještě do konce roku Argentina splatit přibližně 30 miliard dolarů dluhů.

Argentinské peso a vládní dluhopisy se na finančních trzích dramaticky propadly poté, co prezident Macri – mezi mezinárodními investory oblíbená figura – neočekávaně výrazně neuspěl v primárkách, což zhatilo jeho naděje na říjnové znovuzvolení. Sílu krize velmi dobře vystihuje pohyb ceny 100letého dluhopisu, jenž se momentálně obchoduje pouze za 40 % své nominální hodnoty.

Argentinu tak teď bude pravděpodobně čekat velice tvrdý fiskální úsporný program pod vedením Mezinárodního měnového fondu. Investoři už zaplakali, nyní bohužel zapláčou i obyčejný obyvatelé této krásné jihoamerické země.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Inestment Management a.s.