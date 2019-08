Pokles úvěrové dynamiky se zastavil u domácností i podniků

■ Meziroční tempo růstu úvěrů domácnostem (rezidentům) u bank a kampeliček zůstalo v červenci na červnových 6,5%.

■ Úvěry nefinančním podnikům (rezidentům) zrychlily v červenci meziroční růst na 3,3% z 3,1% v červnu.

■ Vklady domácností (rezidentů) u bank a kampeliček byly v červenci meziročně vyšší o 7,1%, v červnu o 6,9%.

■ Podíl ohrožených úvěrů klientů (rezidentů) u bank se v červenci nepatrně snížil na 2,2%.

■ Průměrná úroková sazba v sektoru domácností zůstala v červenci nezměněná na 3,66% na straně korunových úvěrů a na 0,39% na straně korunových vkladů.

■ U podniků se průměrná úroková sazba meziměsíčně snížila na korunových úvěrech o 1 bod na 3,80% a na vkladech (v Kč) se naopak o 1 bod zvýšila na 0,42%.

Trend zvolňující se dynamiky úvěrování domácností, pozorovaný od konce loňského roku, se v červenci zastavil. Meziroční tempo úvěrů na bydlení, které byly hlavní hybnou silou předchozího zpomalovaní, zůstalo na červnových 7,3%, což je však nejnižší hodnota za téměř čtyři roky. Prodej nových hypoték již delší dobu opadá zejména v souvislosti s vysokými cenami nemovitostí a nižší dostupností úvěrů kvůli novým doporučením ČNB. Obnovení zpomalujícího trendu u hypoték však nyní může oddálit jejich citelnější zlevnění, které chystá řada velkých bank v souvislosti s dramatickým poklesem tržních sazeb s delší splatností. K zastavení klesajícího trendu u retailových půjček přispěly v červenci i spotřebitelské úvěry, jejichž meziroční dynamika se mírně zvedla.

Podobně jako u domácností se přerušil klesající trend i u úvěrování podniků. Jejich meziroční dynamika však v červenci zůstala druhá nejnižší v letošním roce. Zatímco zadluženost podniků u bank se mezi lednem a červencem loňského roku zvýšila o bezmála 60 mld. Kč, letos se za stejné období jednalo o nárůst jen v objemu necelých 20 mld. Kč. Z pohledu délky splatnosti zaznamenaly v červenci prudký růst objemu úvěry se splatností nad 5 let, které tvoří nadpoloviční podíl všech firemních úvěrů. Dlouhodobé úvěry byly zároveň jedinou kategorií, jejichž objem se meziměsíčně navýšil. Jejich meziroční dynamika (4,1%) však stále zaostávala za úvěry se splatností 1 až 5 let (7,7%), které jsou dlouhodobě nejrychleji rostoucími.

K přerušení zpomalující trendu došlo i na straně vkladů domácností. Vliv na to mohlo mít zastavení přesunu peněz do spořících dluhopisů Ministerstva financí a zastavení či zpomalení přesunu peněz do podílových fondů. Zatímco se majetek těchto fondů v prvním pololetí zvyšoval dvouciferným tempem, v červenci v souvislosti s rostoucími riziky ve světové ekonomice již nemuselo k dalšímu nárůstu jejich majetku vůbec dojít. K obratu dynamiky na vkladech přispěly úložky na běžných účtech, jejichž tempo se nepatrně zvýšilo (na 6,4%) po předchozím sedmiměsíčním poklesu. Dynamika na lépe úročených termínových vkladech je ovšem víc jak trojnásobná (20,3%) a zároveň nejvyšší za uplynulých 15 let.