Wing (Value P.): Čína by si celou při s USA měla "vysedět" a spolehnout se na sílu vlastní ekonomiky

Podle analytika společnosti Value Partners Chung Man Winga by měla Čína celou obchodní při s USA prostě jen "vysedět" respektive by měla hrát dlouhou hru, ve které se bude spoléhat na narůstající sílu vlastní ekonomiky a její změnu orientace z výroby na spotřebu. A právě v tom smyslu se zdá, že zatím také postupuje, když se vláda snaží v podstatě jen získat čas pro beztak potřebnou restrukturalizaci své ekonomiky Mezinárodní obchod nyní představuje pouze relativně malou část celé ekonomiky a produkuje cca 20% celkového HDP druhé největší ekonomiky světa. Většina obchodu (cca 80%) ani není nijak spojená s USA a proto si může Čína vcelku pohodlně dovolit situaci v tomto ohledu nijak nehrotit, spíše vyčkávat a činit opatření pro další posílení domácí spotřeby.