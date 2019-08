VoxEU: Cena kryptoměn je navzdory mnoha tvrzením zakotvena v realitě a fundamentu

V současné době není dobře známo, co vlastně ovlivňuje ceny kryptoměn. Siddharth Bhambhwani, Stefanos Delikouras a George Korniotis na stránkách VoxEU představují svou novou studii, podle které to v delším období jsou dvě hlavní skupiny faktorů. První z nich souvisí s důvěryhodností blockchainu dané měny a druhá s tím, jak se tento blockchain užívá.



Někteří ekonomové se domnívají, že bitcoin, popřípadě další kryptoměny, nemají žádnou vnitřní hodnotu a soustavně vykazují známky bubliny. Bhambhwani a jeho kolegové ale nesouhlasí s tím, že „trhy kryptoměn jsou zaplaveny spekulativními obchody“. Podle nich mají tyto měny svou hodnotu odvíjející se od toho, jak důvěryhodné jsou transakce a obchody s ní a jaký prospěch přinášejí. Konkrétně hovoří o tom, že se tato hodnota odvíjí od „výpočetní síly a sítě“, která za danou měnou stojí.





Tato vazba by měla být podle ekonomů intuitivní. Jestliže za měnou stojí velká počítačová síla, mělo by to zrychlovat a zjednodušovat transakce s ní související. Růst by měla i bezpečnost měny a následně její důvěryhodnost. Tyto faktory se týkají nabídkové strany trhu, ale pozitivně by počítačová síla měla působit i na straně poptávkové. Spotřebitel by totiž měl preferovat měnu a blockchain, který je odolný vůči zásahům zvenčí, „nezná hranic“ a zajistí bezpečné transakce.Pokud se díky uvedeným faktorům zvětšuje počet uživatelů měny, roste ochota ji přijímat i u těch, kteří tak doposud nečinili. S tím se zvyšuje likvidita na trhu a velikost vytvářené sítě uživatelů by tak nakonec měla být pozitivně zkorelována s cenou kryptoměny . Ekonomové tento vztah testovali na reálných datech od společnosti Coinmetrics.io, zaměřili se na Bitcoin Ethereum , Monero, Litecoin a Dash. Následující graf ukazuje, jak se vyvíjela cena bitcoinu a počítačová síla (hashrate), která za ním stojí:Druhý graf srovnává cenu bitcoinu s velikostí sítě (počet aktivních adres):Ekonomové docházejí k závěru, že data skutečně potvrzují tezi o tom, že v delším období jsou ceny kryptoměn taženy počítačovou silou a velikostí sítě, která za nimi stojí. To znamená, že „cena kryptoměny je v delším období zakotvena v realitě a zakládá se na fundamentu“. Je ovšem možné, že ji ovlivňují i další významné faktory, jako je regulace a politická rizika, uvádějí ekonomové.Zdroj: VoxEU