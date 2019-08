Čapí hnízdo: Žalobce nebude odkládat rozhodnutí. V pondělí by mělo být jasno

Podle informací Seznamu žalobce v kauze Čapí hnízdo nepožádá o prodloužení lhůty pro rozhodnutí, jež by měla vypršet ke konci srpna. Dnes by měl o dalším vývoji případu rozhodnout státní zástupce Jaroslav Šaroch. Veřejnost bude informována o vývoji kauzy patrně v pondělí na webu městského státního zastupitelství v Praze poté, co bude rozhodnutí žalobce zasláno všem dotčeným do jejich datových schránek.Kromě premiéra Babiše čelí obviněním jeho manželka Monika, švagr Martin Herodes, dcera Adriana Bobeková a někdejší manažer Agrofertu Josef Nenadál a bývalá členka Farmy Čapí hnízdo Jana Mayerová.