Pojišťovny nabízejí přispívat do státního fondu namísto uvalení sektorové daně (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Stejně jako banky, tak i pojišťovny odmítají sektorové daně a raději budou přispívat do státního fondu.

Evropské akciové trhy by měly otevřít mírným růstem.

Inflace v eurozóně zůstává poblíž jednoho procenta a během podzimu ještě mírně zpomalí. Na druhé straně Atlantiku se spotřebitelská inflace i jádrový deflátor přibližují dvouprocentnímu cíli centrální banky.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování se ziskem. Indexy Dow Jones a S&P 500 shodně posílily o 1,3 % a technologický Nasdaq přidal 1,5 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům. Nejvyššího zisku dosáhly průmyslové podniky (+1,8 %).

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu se v závěru dnešní seance obchodují převážně se ziskem. Nejúspěšnější jsou trhy v Jižní Koreji (+1,8 %), naopak nejhůře se aktuálně obchodují akcie v Hongkongu (-0,1 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který roste o 1,2 %, se nejlépe vede energetickým společnostem (+3,1 %).

Trhy jsou v optimistické náladě díky včerejší žádosti čínského ministerstva obchodu, aby americká administrativa pozdržela sobotní uvalení nových dovozních cel. Ministerstvo zdůraznilo, že i když má v zásobě řadu odvetných možností, nechtělo by, aby došlo k další eskalaci obchodní války. Chvíli na to americký prezident Donald Trump oznámil, že v průběhu dne dojde k obchodnímu jednání obou zemí na „jiné úrovni“. Prozatím nejsou žádné detaily ze včerejší schůzky.

Vienna Insurance Group

Jak jsme již včera informovali, že Asociace pojišťoven je proti přijetí návrhu zákona na zdanění jejich technických rezerv, tak celá situace má další pokračování. Aktuálně šéfové dvou velkých pojišťoven, a to Allianz a Česká pojišťovny, nabízejí vládě alternativu. V podobném duchu jako před několika měsíci banky, tak i pojišťovny jsou ochotné přispívat do vznikajícího státního fondu, výměnou za nezasažení sektoru specifickými daněmi. V jaké výši by se měly příspěvky pojišťoven pohybovat, prozatím není známo.