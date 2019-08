Ranní glosa: Jak dlouho může Česko odolávat slabému Německu?

Špatné zprávy z Německa jako by se staly běžným denním chlebem. Velice slabé výsledky indexu Ifo v kombinaci s propady vývozů do Číny o více než 7 % meziročně a do Velké Británie o více než 12 % meziročně ukazují, jak moc je německá ekonomika zranitelná vůči propadům globálního obchodu (meziročně klesá o necelé 1,5 %). Nepříjemné navíc je, že se špatná nálada, soudě alespoň podle posledních výsledků indexu Ifo, pomalu rozšiřuje ze sektoru pro-exportně orientovaného průmyslu do sektoru služeb. Ten doposud těžil z dobré situace na trhu práce a z růstu příjmů domácností. Špatná průmyslová nálada ovšem začíná spotřebitele čím dál víc ovlivňovat. Ti tak mohou být v následujících měsících o něco opatrnější v útratách, což se může projevit ve slabších číslech za maloobchod. Zajímavé ovšem je, že se horší čísla z Německa zatím nepromítají v Česku. Čím to? Česká ekonomika zatím nepociťuje takový tlak díky tomu, že při porovnání s Německem je méně exponována vůči obchodu s Čínou a asijskými ekonomikami. Pokles globálního obchodu ve světle obchodních válek tak na ni zatím dopadá méně. Současně českému hospodářství pomáhá ještě více než v Německu domácí spotřebitel, který je aktuálně ve velice dobré kondici. To by ostatně měla potvrdit i dnešní čísla za HDP z druhého kvartálu.I tak se mělká německá recese, kterou očekáváme ve druhé polovině tohoto roku, nakonec na českých vývozech a investicích podepíše. I proto očekáváme v příštím roce pomalý růst okolo 2 %. A pokud by geopolitická rizika měla narůstat a došlo by na scénář tvrdého brexitu bez dohody, může být nakonec realita roku 2020 ještě o poznání horší.