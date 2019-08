Jak získat hypotéku i s nízkými příjmy

Balancujte na hraně schválení a neschválení hypotéky z důvodu nízkých příjmů? Vaše šance na získání peněz na nové bydlení mohou zvýšit níže uvedené tipy.

Hledejte banku, která umí počítat s více druhy příjmů

Ať už jde o diety řidičů z povolání, příjmy z dohody o provedení pracovní činnosti, příspěvky vojáků z povolání, různé dávky od státu. Započtení těchto příjmů není samozřejmostí a pokud jej banky akceptují, může se lišit částka, kterou vám připočtou k dobru. Nenechte se tedy odradit prvním odmítnutím v bance, o které jste požádali o zhodnocení vaší pozice při žádosti o hypotéku.

Ideálně, informujte se u jednotlivých bank, jaké všechny příjmy započítávají do bonity žadatelů a porovnejte je se všemi druhy vašich příjmů.

Žádejte o hypotéku společně s další osobou

Ať už je to váš současný životní partner, rodiče, zaopatřené děti, sourozenci či přátelé. Banky při schvalování žádosti o hypotéku posuzují příjmy všech žadatelů. Tato „další“ osoba s vámi nemusí ve smlouvě o hypotéce figurovat po celou dobu platnosti hypotéky, ale pouze do doby, než se vám podaří získat dostatečné příjmy, pak můžete tuto „druhou“ osobu z úvěru vyvázat dodatkem ke smlouvě o hypotéce, za který si banky účtují zpravidla částku kolem 5 000 Kč.

Hledejte hypotéku s maximální splatností

Pokud jsou vaše příjmy „na hraně“, lze si k hypotéce pomoci prodloužením splatnosti hypotéky. Většinou se setkáte s nabídkami na hypotéky na dobu max. 30 let, na trhu jsou však k dispozici produkty nabízející splatnost 40 let. U jednotlivých bank se liší jak maximální absolutní délka splatnosti úvěru, tak maximální věk, do kterého je úvěr možné splácet.

Informujte se u jednotlivých bank, jestli byste na úvěr od nich dostáhli při maximální splatnosti úvěru, případně co je nutné pro získání této splatnosti udělat.

Dejte bance do zástavy další nemovitost

Stavební pozemek, byt či rodinný dům, rekreační objekt. U hypotéky lze ručit více nemovitostmi najednou a má to výhodu, že banku spíše přimějete ke snížení výše úrokové sazby, případně nároků na bonitu žadatelů o hypotéku. I zde, stejně jako v případě ručení další osobou, platí, že tato druhá nemovitost nemusí být součástí úvěrové smlouvy po celou dobu splatnosti hypotéky, ale pouze do chvíle, kdy budete disponovat dostatečně vysokými příjmy, případně budete mít splacenu potřebnou část hypotéky (aby vyjmutí jedné nemovitosti ze zástavy neovlivnilo parametry smlouvy).