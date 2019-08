V jaké zemi nepodléhá nově zdanění kryptoměn?

Včera byla na zpravodajském serveru Cointelegraph publikovaná zajímavá zpráva. V Portugalsku obchodování kryptoměn nepodléhá zdanění. Současně Portugalci mohou přijímat platby v kryptoměnách, aniž by tyto transakce byly předmětem zdanění. Zpráva se ihned stala virální a šíří se v celé komunitě. Je třeba podotknout, že Portugalsko není v tomto přístupu osamoceno a že existují vyjímky v pravidlech jednotlivých daňových úřadů. Obchodování kryptoměn nepodléhá zdanění pouze pro fyzické osoby, firmy tedy daně z krypta platí. Portugalsko je členem klubu takzvané velké sedmy, jde o země, jejichž legislativa nenutí obyvatele platit daně za nakládání s kryptoměnami, pokud tito jedinci splňují všechny podmínky.





Daně z krypta se neplatí v 7 zemích na světě

Kompletní sedmička se skládá z následujících členů: Portugalsko, Německo, Singapur, Bělorusko, Švýcarsko, Malta a Malajsie. Portugalsko nemá pro vlastní občany žádné omezení. Naproti tomu například v Německu musíte kryptoměny držet alespoň jeden rok. Pokud tuto časovou lhůtu nesplníte, musíte odvést daň ze zisku. I v Německu platí, že právnické osoby se zdanění nevyhnou. Singapur se jeví jako zajímavá alternativa pro právnické osoby. V Singapuru totiž neplatí daně z krypta ani společnosti pokud splní časovou lhůtu podobnou té německé. Do tohoto výčtu tak nespadají například burzy nebo směnárny, které nesplňují časovou podmínku držby kryptoměn.





Malta má podobné nastavení jako Singapur, proto se o ní občas mluví jako o ráji pro kryptoměnové podnikání. Malajsie je další ze zemí s tolerantní daňovou politikou vůči kryptoměnám, i když se v poslední době objevují náznaky, že by to nemuselo mít dlouhého trvání. Švýcarsko má daňový systém ve vztahu ke kryptoměnám nastaven poměrně komplikovaně. Existuje v něm mnoho podmínek které musí být splněny, aby byly příjmy osvobozeny od daně. Na opačné straně stojí Bělorusko, které to stvrdilo i zákonem z roku 2018 a všechny subjekty v Bělorusko jsou vyčleněni z daňové povinnosti až do roku 2023.





Jak platit daně v cizí zemí?

Není to tak složité, jak by se mohlo zdát, zvlášť pro nás, občany evropské unie. K tomu abyste se stali daňovým rezidentem v Německu, Portugalsku nebo Maltě, stačí žít v dané zemi déle než půl roku. Jelikož máme s danými zeměmi podepsanou smlouvu o zabránění dvojitého zdanění, je pak čistě na Vás, v jaké zemi bude výhodnější daně odvést. Pokud může člověk pracovat na dálku a většinu jeho příjmů tvoří kryptoměny, je toto velmi zajímavá alternativa.

Originální článek V jaké zemi nepodléhá nově zdanění kryptoměn? pochází z webu CryptoSvet.cz.