Brno: Uzavírku Dornychu se podařilo zkrátit o několik měsíců. Průjezdný bude od 31. srpna. Stavbaři se nyní přesunou na Plotní

„ Od doby, kdy jsme se začali podílet na vedení projektu za město Brno, je naší prioritou snížit dopravní zatížení, které v této lokalitě vzniká v důsledku stavebních prací a negativně tak ovlivňuje průjezdnost v celé jihovýchodní oblasti města. Z tohoto důvodu jsme přistoupili i k operativnímu řešení na ulici Zvonařka hned, jak to bylo možné. Věřím, že toto opatření bylo efektivní a dopravě skutečně ulehčilo. Ze stejného důvodu jsme jednali o další významné změně vůči plánovanému harmonogramu prací , a to zprůjezdnění ulice Dornych v plném rozsahu. Ulici se nám podařilo otevřít o rok dříve, než jak bylo v plánu. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným stranám za vstřícnost při hledání možností. Tento konstruktivní přístup svědčí o tom, že jsme si vědomi současného stavu dopravní situace v Brně a daří se nám jej průběžně efektivně řešit, “ uvedl radní pro investice David Grund . Pro dopravu se nyní uzavře ulice Plotní, ve které budou probíhat práce zhruba ve stejném rozsahu jako na Dornychu s tím rozdílem, že zde bude vybudováno tramvajové těleso.

„ Zprůjezdnění Dornychu a uzavření Plotní se podařilo načasovat tak, aby nastalo v době tradičních změn našich jízdních řádů na začátku školního roku. Toto řešení je výhodné pro nás i pro cestující, “ připomněl provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl . Cestující městskou hromadnou dopravou musejí počítat s přesunutím zastávky Zvonařka pro všechny směry do blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka. Zastávka Železniční nebude obsluhována, využít bude možné zastávku Konopná . Dočasně bude zřízena (resp. obnovena) zastávka Kovářská přibližně v poloze tramvajové zastávky před výlukou.

Řada změn čeká na řidiče. V křižovatce Dornychu a Zvonařky bude umožněno projet s výjimkou levého odbočení ze Zvonařky (od Hladíkovy) do Dornychu (směr Bratislava) a v opačném směru ze Zvonařky do Dornychu (směr centrum). Organizace dopravy na Zvonařce se bude měnit v závislosti na průběhu prací. Uzavřená bude ulice Plotní v úseku Dornych–Svatopetrská, dále Spěšná, Kovářská, Široká, část ulice Železniční a Komárovské. Částečná uzavírka bude v ulici Zvonařka v úseku Dornych–Plotní při zachování průjezdu v režimu 2+1 a při realizaci vybraných prací dokonce v režimu 1+1. Objízdné trasy povedou ulicemi Jeneweinovou, Kšírovou a Sokolovou. Ve směru z Poříčí pak bude možné místo objet ulicemi Heršpickou a Vídeňskou. Zákaz levého odbočení ze Zvonařky (od Hladíkovy) na Dornych (směr Bratislava) pak mohou řidiči objet přes Masnou a Kalovou. Vjezd do parkovacího domu OC Vaňkovka a odbočení s omezením bude možné z ulice Úzká, kde budou informace vyznačeny přehledným navigačním značením, případně mají zákazníci možnost přes objízdnou trasu značenou dopravním značením pokračovat ulicemi Dornych, Zvonařka a přes vjezd Trnitá. „Otevření Dornychu usnadní cestování v nezanedbatelné částí města Brna. Jsme rádi, že se nám podařilo zabezpečit snadnější průjezd touto oblastí o celý rok dříve, než bylo plánováno,“ upozornil radní David Grund.