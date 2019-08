Trhy vysílají býčí signál. Nebo se vracíme do starých časů

...nebo se vrací k dávnému standardu

Zdroj: The Chart Store

Až do konce padesátých let tedy byly vyšší dividendové výnosy ve srovnání s výnosy obligací dost pevnou normou. Pak se nůžky překlopily a začaly otevírat opačným směrem, další zlom přišel na konci sedmdesátých let, kdy se spread začal znovu uzavírat – viz výše. Takhle tedy vypadá skutečný historický příběh těchto dvou druhů výnosů a my na jeho základě můžeme uvažovat o tom, zda se nevracíme do standardu panujícího před padesátými lety. V takovém případě by mimo jiné neplatilo, že současný stav popsaný výše znační nějakou velkou relativní atraktivitu akcií . Ty by se „jen“ vracely do časů, kdy akcie musely na dividendách vynášet mnohem více, než dluhopisy na úrocích. Je to skutečně možné?