Američtí boháči přestávají utrácet. Nové znamení krize?

Američtí boháči přestávají utrácet. Vyvolává to obavy, že recese by mohla začít seshora. Nejslabším segmentem americké ekonomiky je právě teď ten nejbohatší - od nemovitostí, aut až po umění. Přestože střední třída nadále utrácí, ekonomové tvrdí, že náhlé utažení na straně bohatých by se mohlo přenést na zbytek ekonomiky a bránit v dalším růstu.

Luxusní nemovitosti zažívají nejhorší rok od dob finanční krize. Drahé realitní trhy jako Manhattan si zapisují šestý po sobě jdoucí kvartál poklesů. Podle společnosti Redfin klesly v USA prodeje domů nad 1,5 milionu dolarů v druhém kvartálu o 5 %.

Obchodníci zaměřující se na horní 1 % se obávají nejhoršího. Proslulý řetězec Barney’s žádá o bankrotovou ochranu a Nordstorm zapisuje třetí po sobě jdoucí kvartální ztrátu. Na druhou stranu obchody Walmart a Target, kteří prodávají běžným spotřebitelům, mají vyšší než očekávaný růst a počet lidí v obchodech.

Na burze aut v Pebble Beach, známé tím, že na ní padají cenové rekordy, se ta nejdražší auta tento měsíc ocitla na chvostu. Prodala se méně než polovina aut nabízených za více než 1 milion dolarů. Ale auta pod 75 000 dolarů se prodala rychle a mnohá z nich za mnohem více, než byla původní nabídka.

V první polovině roku 2019 klesly po několika letech i aukce s uměním. Prodeje Sotheby’s klesly o 10 % a aukce Christie’s dokonce o 22 % meziročně. Přesto si některá odvětví drží svůj lesk – od luxusních nových aut přes švýcarské hodinky až po módu.

Důvodů pro menší výdaje je mnoho – například daňové změny, které by mohly stát za poklesem nemovitostí. Horních 10 % vlastní v USA 80 % akcií, takže jsou mnohem citlivější na nedávné pohyby na akciích a dluhopisech. Mnozí z nich také vlastní firmy v zahraničí nebo mají zahraniční expozice, a představují tak jakýsi systém včasného varování před blížící se hospodářskou bouří po celém světě.

Pokud výdaje bohatých nadále klesnou, mohla by to pocítit i širší ekonomika. Horních 10 % populace stojí podle Marka Zandiho, hlavní ekonoma u Moody’s Analytics, za téměř polovinou spotřebitelských výdajů. Jenže jejich výdaje klesají již poslední dva roky, zatímco výdaje střední třídy rostou. Na druhou stranu úspory bohatých raketově vzrostly. Za poslední dva roky se více než zdvojnásobily.

