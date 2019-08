Světlo na konci tunelu? / BIG EXPERT - akcie: týden od 26. 8. 2019

Sázení má člověk v krvi už od počátku věků. Vždyť had přesvědčil Evu, ať utrhne jablko ze stromu poznání s tím, že se vsadí, že se Adam a Bůh nebudou zlobit. (laskavý čtenář odpustí nejapný žert) A já jsem ochoten se vsadit o to, že už se všichni investoři těší (včetně mě) až skončí léto a na pražské burze se začne obchodovat a zvýší se objemy. Denní objem zobchodovaných akcií kolem 200 milionů korun nemůže těšit snad žádného investora ani obchodníka. Možná ale menší objemy vnímáme pouze my, kteří sedí u kotací každý den. Ono by to bylo o hodně veselejší, kdyby šly kurzy akcií nahoru, ale poslední dny je pražská burza pod tlakem. Z pohledu technické analýzy vypadají české blue chips spíše na pokles. Strategie drž a kup už nefunguje delší dobu a investor musí využívat lokálních poklesů a nárůstů a tomu přizpůsobovat strategii.

Nekončící spor mezi USA a Čínou nebere konce a zejména americký prezident svými tweety a prohlášeními do médií vyvolává chvílemi na trhu paniku a chvílemi euforii a takto už se nám nálady v průběhu roku prostřídaly několikrát. Horko těžko pak podniky odhadují tržby. A tato nejistota se přenáší nepřímo i na náš miniburzovní trh. Velké evropské banky končí s tradingem akcií. Zvýšené legislativní nároky svazují investorům ruce. Pražská burza upadá.

Trump se však bude za cca 14 měsíců ucházet o znovuzvolení a jeden z jeho minulých bodů předvolební kampaně byl, že ekonomika (akciové trhy) půjdou pod jeho vedením nahoru. Trump tudíž udělá všechno pro to, aby se tak stalo. Proto tlačí na FED, aby snižoval sazby co nejvíc. Američtí občané mají v akciích (fondech) ohromné jmění a určitě by nebyli rádi, kdyby byly trhy v mínusu.

Léto nám také přineslo historický milník. Výnosy 30letých německých státních dluhopisů se dostaly poprvé v historii do mínusu. A korelace evropského bankovního indexu a kurzu 10letých německých dluhopisů je téměř 100%. Pro banky v Evropě (ani ty u nás) to není dobrá situace a v delším horizontu budou zisky bank touto situací nepříjemně zasaženy.

Výsledková sezona na pražské burze už pomalu končí, ale ještě nezapomínejme, že v září zveřejní výsledky Philips Morris ČR, který je pod prodejním tlakem od loňského dubna. Dividendový výnos přitom nyní vychází dle agentury Bloomberg na 11,85 % a ukazatel P/E je na 9,66.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 26. 8. 2019.

Odhad pro období od 26. 8. 2019 do 23. 9. 2019 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat PHILIP MORRIS ČR ↑ ↑ 50 13 580 2 2 2 0 0 PFNONWOVENS ↑ 33 680 1 2 3 0 0 CETV ↑ 25 109 1 2 2 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 815 1 1 4 0 0 VIG ↑ 8 598,5 0 2 3 1 0 ČEZ 0 515 0 2 2 2 0 MONETA MONEY BANK 0 76,35 1 1 2 1 1 O2 C.R. 0 215,5 0 1 4 1 0 ERSTE GROUP BANK ↓ -8 775 0 0 5 1 0 AVAST ↓ -17 112 0 1 3 1 1

Odhad pro období od 26. 8. 2019 do 24. 2. 2020 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat PHILIP MORRIS ČR ↑ ↑ 58 13 580 3 1 2 0 0 PFNONWOVENS ↑ 33 680 1 2 3 0 0 VIG ↑ 33 598,5 2 1 2 1 0 CETV ↑ 17 109 0 2 4 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 17 815 1 1 3 1 0 ČEZ ↑ 17 515 0 2 4 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 8 76,35 2 0 1 3 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 775 0 2 3 1 0 AVAST ↑ 8 112 0 2 3 1 0 O2 C.R. 0 215,5 1 0 3 2 0

Michal Chrvala

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia