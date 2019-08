Počítače nás v mnohém překonají, varuje Elon Musk

Počítače jsou ve stále více oblastech chytřejší než lidé a tento trend se jen tak nezastaví. „Ručím za to,“ říká generální ředitel Tesly Elon Musk. Předseda Alibaby Jack Ma s ním ale nesouhlasí. Lidé vynalezli počítače. Nikdy jsem neviděl, že by počítač zrodil lidskou bytost, uvedl také.

Oba podnikatelé a kapacity technologického sektoru spolu dnes hovořili v Šanghaji na světové konferenci umělé inteligence (AI), kterou se snaží využít řada firem, včetně Muskových podniků.

Musk si jako důkaz postupující AI vypůjčil příklady v šachu a čínské deskové hře go.

„Váš mobilní telefon by v zásadě dokázala porazit mistra světa v šachu,“ řekl podle CNBC Musk Jackovi Ma. „V každém jednotlivém ohledu zůstaneme hodně, hodně pozadu. Ručím za to,“ řekl také s tím, že lidé by měli především vycházet z toho, že jsou velmi hloupí a dokážou vyrobit věci, které jsou chytřejší než oni sami.

Ma mu ale oponoval tvrzením, že počítač nikdy nedal zrod lidské bytosti, ale ani třeba komáru. „Je to nemožné,“ prohlásil o představě, že stroje budou někdy ovládat lidskou bytost.

„Počítač je možná chytrý, ale člověk je mnohem bystřejší,“ představil Ma svoje stanovisko. Zatímco zdrojem chytrosti jsou u počítačů znalosti, bystrost člověka stojí na zkušenosti.

Předseda Alibaby by si nechtěl ani zahrát šachy nebo go proti stroji. Jsou to hry, které si vymysleli lidé, aby je hráli spolu, zdůraznil. „Rád spolu uvidím soupeřit dva stroje,“ prohlásil ale také předseda čínského internetového obchodu.

Technologický start-up Neuralink, který Musk pomáhal založit, chce prostřednictvím rozhraní mezi lidským mozkem a přístrojem využít AI ke zvýšení kognitivních schopností člověka. Zatím se mu to ale nepodařilo.

AI je důležité také pro výrobce elektrických aut a solárních panelů Tesla, což je další z Muskových iniciativ. Vyšlo najevo, že Tesla v roce 2017 pracovala na čipu AI. Nedávno Musk uvedl, že Tesla do konce tohoto roku „s nejvyšší pravděpodobností“ začne zavádět svoje čipy do starších vozidel.





Humans are 'hopelessly inadequate' compared to computers: Elon Musk from CNBC.



Debata se stočila i k jiným tématům, na příklad k pracovnímu trhu nebo k expanzi na Mars.

Ma upozornil, že lidé se obávají ztráty zaměstnání, jemu ale dělá větší starost vzdělávání. „Způsob, jakým učímě děti, je zamýšlený většinou pro průmyslovou epochu…Jak můžeme učit děti, aby byly kreativnější a konstruktivnější? To je klíč…Počítače mají jenom čipy, lidé mají srdce,“ uvedl nejbohatší Číňan s tím, že všechny vlády a státy by se pro příštích 10 či 20 let měly zaměřit na reformu vzdělávání, aby si děti dokázaly najít práci, která bude vyžadovat jenom tři dny v týdnu a čtyři hodiny denně.

Podle Muska budou pracovní místa díky AI zbytečná. Možná poslední prací, která zbyde, bude psát AI software, uvedl také kontroverzní americký podnikatel.



Billionaire Elon Musk says AI will make jobs pointless and "probably the last job that will remain will be writing AI software." He recommends people to study engineering. https://t.co/HwpsNwaBhd pic.twitter.com/peEHSmEZaM

— Bloomberg (@business) August 29, 2019 />

Zdroje: CNBC, Bloomberg