Libra a Johnsonův „puč proti parlamentu“

Britský premiér Johnson včera podnikl kroky k přerušení jednání parlamentu v době od 9. září do 14. října. Odvolává se přitom na domácí agendu a vyvrací, že by mělo jít o opatření vedoucí k zablokování případného brexitu bez dohody. Podle opozice jde o „puč proti parlamentu“. Padlo i nařčení z „vyhlášení války“.

Přerušení zasedání parlamentu, po němž následuje projev královny, není nic neobvyklého. Neobvyklá je naplánovaná délka jeho trvání dosahující pěti týdnů. Myšlenka toho, že jde o krok zabraňující parlamentu případnou blokaci brexitových plánů není nijak překvapivá. Pravděpodobnost brexitu bez dohody vzrostla, vzrostla ale i možnost hlasování o nedůvěře vládě. Právě to je, vedle legislativní cesty, která však vyžaduje více času, včetně žádosti o prodloužení článku 50, jednou z možností, jak předejít divokému odchodu z EU.

Z našeho pohledu – i přes postoj prezentovaný v médiích – zůstává primárním cílem Borise Johnsona získat novou dohodu s EU, o čemž nejlépe svědčí jeho nedávná cesta po evropských zemích. Byť vyjednávání nejsou a nebudou lehká, je patrné, že je Johnson ochoten částečně slevit ze svých původních požadavků. Zatímco dříve zcela odmítal dohodu, kterou vyjednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová, dnes již média píší o náznacích akceptovat tento dokument, avšak s požadavkem vyloučení irské pojistky. Otázkou je, zda by takový návrh dohody prošel britským parlamentem, který jej v původní verzi odmítl již třikrát.

Libra na přerušení zasedání parlamentu reagovala oslabením vůči euru i dolaru. Nakonec ale část ztrát smazala. Sentiment britské měny pod tlakem je něco, z čeho se bude v příštích dnech dostávat nesnadno. Na druhou stranu, velká část trhu se stačila proti potenciálnímu poklesu libry zajistit, například prostřednictvím opční strategie risk reversal. I proto tříměsíční tenor u této strategie na včerejší informace reagoval spíše vlažně (zároveň to svědčí o tom, že varianta hard brexitu je již v kurzu částečně obsažena).

Ti obchodníci, kteří se dosud nezajistili, si momentálně dost připlatí. Relativní náklady zajištění proti oslabení britské libry (vycházející ze spreadu tříměsíční implikované a realizované volatility u GBPUSD) totiž dle dat agentury Bloomberg vzrostly na nejvyšší hodnoty od roku 2016.

Fakt, že je brexit bez dohody již v kurzu libry jistou mírou obsažen, částečně omezuje prostor pro případné další oslabení, zcela jej však neeliminuje. Britský parlament začne po letní pauze fungovat příští týden, délka jeho činnosti však bude ve - královnou posvěceném - scénáři přerušení jednání od 9. září velmi krátká na to, aby poslanci stihli podniknout jakékoliv kroky potřebné k akci proti brexitu bez dohody (na ty by tudíž mělo dojít až v říjnu).

I proto očekáváme, že bude kurz libry pod tlakem v podstatě po celou dobu přerušení. Pohledem technické analýzy identifikujeme v souvislosti s tímto odhadem silný support kolem 1,2015 GBPUSD a 0,93246 EURGBP. Právě tyto hodnoty by mohly být s dalším děním kolem brexitu během příštích tří měsíců otestovány. Nelze zcela vyloučit ani jejich případné proražení, jež by mohlo přijít, dle současného pohledu, s blížícím se koncem října a za předpokladu, že by se dosavadní jednání s EU nikam významně neposunula.

Dění kolem brexitu se podepsalo i na kurzu eurodolaru, který se posunul směrem k hranici 1,1000 EURUSD. Od ztrát evropskou měnu nezachránil ani relativně pozitivní posun v italské vládní krizi ve formě rýsující se dohody mezi Demokratickou stranou a Hnutím pěti hvězd. Ta se pozitivně podepsala zejména na italských bondech, kde výnos 10letého instrumentu klesl historicky poprvé pod 1 %.

Ze zahraničních dat bude dnes zveřejněna německá inflace a indikátory důvěry v eurozóně. V USA pak bude reportováno HDP za druhý kvartál a mezikvartální vývoj jádrového indexu výdajů na spotřebu.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1079 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,19 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1047 do 1,1116 EURUSD.*

Koruna v tandemu s polským zlotým a maďarským forintem oslabila k hodnotám těsně pod úrovní 25,90 za euro. Domácí měně nesvědčilo zejména oslabování eura proti dolaru spojené s britskou situací.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,89 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,80 až 25,88 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,24 až 23,39 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.