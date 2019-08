Až 90 % používání Bitcoinu slouží pro spekulace

O tom, že BTC jako měna ještě zdaleka není využíván takovou měrou, jakou by si zasloužil, toho bylo napsáno už hodně. Se zajímavým příspěvkem na toto téma nyní přišel CEO kryptoměnové burzy Luno.

Luno je kryptoměnová burza se sídlem v Londýně, která se specializuje na prodej BTC a ETH. Její CEO Marcus Swanepoel nyní veřejně prohlásil, že většina jeho zákazníků ovšem digitální aktivum používá jako čistě investiční či spekulativní nástroj. Pokud jde o reálné používání kryptoměn v každodenních životních situacích, procento transakcí zůstává poměrně nízké.

Bitcoin jako digitální zlato, nikoli hotovost

Ve svém posledním rozhovoru pro kanál CNBC z 26. srpna to Swanepoel vysvětlil docela trefně; tvrdí, že asi celých devadesát procent svých zákazníků by zařadil mezi investory a spekulanty. Tito lidé samozřejmě mohou mít dlouhodobé vyhlídky do budoucnosti a je i dost možné, že digitální aktiva později budou opravdu používat přímo k úhradě za zboží a služby. Nyní se takovým způsobem ale chová asi jen desetina uživatelů jeho burzy.

Není divu. Bitcoin a jiné kryptoměny se v posledních letech ukázaly jako tak výrazné investiční příležitosti, že jakákoli ignorance je opravdu těžká (a nemístná). Na tomto místě Swanepoel také navrhuje, aby se o téma digitálních aktiv začalo zajímat vícero investičních manažerů a správců portfolií. Jak sám dodává – riziko je vysoké, potenciální výnosy ale přímo astronomické.

Jak nedávno ostatně poznamenal pan Anthony Pompliano, spoluzakladatel velké investiční společnosti Morgan Creek: došli jsme do bodu, ve kterém bych si skoro troufnul označit za nezodpovědné, aby měl investiční manažer ve svém portfolio nula procent BTC. Kryptoměny se stále více prodírají na světlo denní a my věříme, že již brzy se stanou ještě zásadnější součástí našich každodenních životů. Velké instituce potřebují zhodnocovat svá aktiva a příležitostí není neomezený počet.