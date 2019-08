Energetický sektor vedl růst indexů, Brexit bez dohody je opět blíže

Akciové indexy v USA rostly. S&P500 přidal 0,65%, Nasdaq 0,4%, i když zjevný důvod růstu není na první pohled patrný. Trhy si zatím mírně oddechly, když se neobjevily zprávy ohledně dalšího vyhrocení obchodní války, negativní situace však přetrvává a spíše pesimistický výhled odráží klesající výnosy dlouhodobých dluhopisů.

Náladě nepomáhá ani situace ve Velké Británii, kde premiér Johnson požádal, aby královna přerušila (a ta mu vyhověla) ve druhém zářijovém týdnu parlamentní schůzi, tím by došlo ke zkrácení času pro opozici jak zamezit Brexitu bez dohody, čímž by se jeho pravděpodobnost samozřejmě zvýšila a tím i negativní dopady plynoucí z tohoto postupu.



Na to reagovala prudkým propadem libra, zatímco londýnský FTSE i přesto přidal 0,35%. Nejvýrazněji rostl sektor energií, který reagoval na růst ceny ropy v důsledku mnohem vyššího snížení zásob (-10 mil. barelů vs. oček. -2 mil. barelů), než se očekávalo. To mírně snižuje obavy o slabou poptávku, kterou naznačovaly předchozí reporty, kdy naopak docházelo ke zvyšování zásob i přes letní sezónu, která by měla být z hlediska poptávky nejsilnější.

Výrobce šperků Tiffany & Co (+3%) včera reportoval smíšené výsledky za2Q19. Zisk společnosti sice klesl, ale překonal odhady zejména kvůli úsporám marketingových nákladů. Tržby byly pod odhady kvůli nižším výdajům čínských turistů v USA a nepokojům v Hong Kongu, kde musely být všechny obchody neplánovaně zavřené po dobu šesti dnů. Tiffany pro letošní rok předpokládá lehký růst tržeb, pokud nebudou protesty v Hong Kongu mít delšího trvání nebo nedojde ještě ke zhoršení celé situace.



Dnes bude zveřejněn předběžný odhad amerického HDP za 2Q, očekává se zpomalení růstu na 2%, z předchozích 3,1%. V Německu budou zveřejněna data o inflaci v podobě CPI, u kterých se očekává pokles o -0,1%, což by znamenalo první pokles od ledna a pokračující negativní makroekonomické údaje ze 4. největší světové ekonomiky.



Jan Šafránek, analytik České spořitelny