Index Exportu – recese Německa a nejistoty tíží export

Recese německé ekonomiky a kulminující rizika či nejistoty se již propisují do vyhlídek růstu českého exportu. Podle výpočtu Indexu Exportu nebude červnový pokles měsíční hodnoty českého exportu pod úroveň stejného měsíce loňského roku jediný a výjimečný. Další pokles by měl dle IE přijít v listopadu. „Pokud se naplní nepříznivý scénář neřízeného brexitu a zároveň dojde ke zvýšení cel na dovoz aut z Evropy do USA, pokles vývozu bude výrazný a několikaměsíční,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a dodává, že „dvouciferný pokles zakázek v Německu – nejhlubší za posledních deset let, a propad produkce německých automobilek na krizovou úroveň z roku 2008 nedává velkou naději na brzké oživení tamního hospodářství a následně i oživení českého exportu. Navíc předzásobení britského a amerického trhu před brexitem potažmo vyššími americkými cly přestane dál nafukovat vývoz do těchto zemí.“

„A kromě již výše uvedeného, je třeba počítat i s masivnější nabídkou čínského a pravděpodobně i amerického zboží do Evropy, protože celní válka mezi oběma znesvářenými stranami bude vyvolávat potřebu uplatnit své zboží jinde, a kde jinde než v Evropě. A pokud dojde navíc k posílení koruny jak avizuje ČNB, bude na kolosální problém zaděláno,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 27. 8. 2019.

Pozn.: Údaje do června 2019 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od července 2019 prognóza IE.

Autor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.



Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

