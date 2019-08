Ceny pohonných hmot stagnují, možné zmírnění napětí mezi USA a Íránem by je snížilo

Benzín v uplynulém týdnu zlevnil, cena nafty stagnovala. Litr benzínu je o šest haléřů levnější než před sedmi dny, stojí 32,63 koruny, a je tak nejlevnější od dubna. Nafta v průměru vyjde na 31,81 koruny, stejně jako před týdnem.



Ceny pohonných hmot tak navazují na letošní letní vývoj, který je nebývale „stojatý“, bez výraznějších výkyvů. Bez výraznějších výkyvů je ostatně také cena ropy. Vždyť třeba před měsícem vyšel barel ropy Brent na 60,50 dolaru, nyní stojí 60 dolarů. Tato stagnace cen ropy se pak zrcadlí ve stojatých cenách pohonných hmot v ČR.



Za stagnaci cen ropy může vzájemné vyvažování tlaků na růst a pokles ceny ropy. Na pokles ceny tlačí stupňující se napětí v mezinárodních obchodních vztazích, zejména v obchodní válce USA a Číny. To ohrožuje globální ekonomický růst, a tedy také poptávku po ropě. Naopak na růst cen ropy tlačí geopolitické tenze, například mezi USA a Íránem, a také pokračující omezená těžba klíčových tradičních těžařů z kartelu OPEC a Ruska. Summit skupiny G7 o uplynulém víkendu zvýšil pravděpodobnost deeskalace vztahu mezi Washingtonem a Íránem. Pokud by Spojené státy zasedly z Íránem k jednacímu stolu, znamenalo by to mocný tlak na pokles cen ropy, neboť by obchodníci začali kalkulovat s možností, že se na světový trh ve vyšší míře vrátí íránská ropa. Na její vývoz nyní USA uplatňují sankce.



V ČR pohonné hmoty zdražuje skutečnost, že koruna je vůči dolaru poměrně slabá. Jde o výsledek obav trhů z globálního ekonomického útlumu, které investory vedou k přeskupování portfolií ve prospěch bezpečnějších investic, jakou jsou právě ty do dolaru. V následujícím týdnu budou pohonné hmoty v ČR dále stagnovat. Vzájemné tlaky na růst a pokles cen ropy se totiž budou nadále vyvažovat, stejně jako tlaky na pokles a růst cen pohonných hmot v ČR, a navíc pokud by došlo k výraznějšímu výkyvu, v ceně benzínu a nafty v ČR by se tento výkyv projevil minimálně s dvoutýdenním zpožděním.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND