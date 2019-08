IMMOFINANZ rozšiřuje své portfolio STOP SHOPů na 90

Akvizice šesti maloobchodních parků ve Slovinsku a Polsku - dokončení dvou projektů ve výstavbě v srpnu 2019 a na jaře 2020, příprava dalšího místa v Polsku - portfolio bude poté zahrnovat 90 STOP SHOPů - což splňuje cíl pro rok 2019 - pozice společnosti IMMOFINANZ jakožto předního provozovatele maloobchodních parků v Evropě bude posílena díky dalším akvizicím a projektům ve výstavbě

Jak již bylo oznámeno, společnost IMMOFINANZ pokračuje ve stálém růstu své úspěšné značky nákupních parků STOP SHOP díky dalšímu kroku, který zahrnuje rozšíření portfolia na 90 míst. Poslední akvizice představují šest plně pronajatých maloobchodních parků ve Slovinsku a Polsku s přibližně 54.000 m2 pronajímatelné plochy. Roční příjem z pronájmu na základě fakturovaných nájmů činí přibližně 6,6 milionu eur, což představuje hrubou návratnost 8,6%.

Kromě toho jsou v současné době ve výstavbě nebo byly nedávno otevřeny dva projekty v Polsku (Siedlce) a Srbsku (Sremska Mitrovica) s celkovou pronajímatelnou plochou přibližně 21.000 m2. Nedávno také začaly přípravy na další STOP SHOP v polském městě Zielona Góra. Tyto aktivity rozšíří portfolio IMMOFINANZ STOP SHOPů na 90 míst v devíti zemích, s pronajímatelnou plochou přes 650.000 m2 a účetní hodnotou přibližně 900 milionů eur. V současné době jsou vyhodnocovány další akvizice a projekty.

„Tento růstový krok nejenže posiluje naši pozici předního evropského provozovatele maloobchodních parků, ale také zlepšuje naše udržitelné cash flow. Rozšiřuje jak naši nájemní základnu, tak i naši nabídku pronájmu pro mezinárodní maloobchodníky, což představuje jasnou konkurenční výhodu - a potenciální návratnost na těchto trzích hovoří sama za sebe,“ uvedl Oliver Schumy, generální ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ. „Díky těmto aktivitám jsme v roce 2019 splnili náš cíl podstatně rozšířit portfolio STOP SHOPů na 90 míst. A plán pro další dva roky zůstává také nedotčen - chceme zvýšit počet STOP SHOPů na více než 100, a to jak prostřednictvím akvizic, tak i našich vlastních projektů.“

Akviziční proces týkající se pěti maloobchodních parků ve Slovinsku byl již uzavřen. Realitní balíček obsahuje lokality ve městech Jesenice, Skofji Loka, Murska Sobota, Slovenj Gradec a Slovenska Bistrica s přibližně 46.200 m2 pronajímatelné plochy. Prodávajícím je společnost Centrice Real Estate Ljubljana s.o.o. Portfolio IMMOFINANZ STOP SHOPů ve Slovinsku nyní zahrnuje 14 nemovitostí s přibližně 98.400 m2 pronajímatelné plochy. Maloobchodní park získaný v Polsku má rozlohu 7.900 m2 a nachází se ve městě Lowicz, přičemž prodejcem je společnost patřící do polské skupiny Developer Pro Group a proces by měl být uzavřen v následujících týdnech. Tato akvizice a dva projekty, které jsou nyní ve výstavbě, zvýší zastoupení značky STOP SHOP v Polsku na deset míst s přibližně 69.000 m2 pronajímatelné plochy. Navíc byl během druhého čtvrtletí roku 2019 převeden do portfolia existujících nemovitostí maloobchodní par k o rozloze 6.700 m2 v chorvatském městě Valpovo, jehož akvizice proběhla v roce 2018.

Všechny získané nemovitosti se mohou pochlubit atraktivním mixem nájemců s prestižními značkami, jako jsou Deichmann, Takko, KiK, dm, New Yorker a Spar, které jsou ve STOP SHOPech již dobře zavedeny. Tyto nemovitosti nyní procházejí standardním rebrandingem v souladu s konceptem STOP SHOP.

Projekty ve výstavbě

STOP SHOP ve městě Sremska Mitrovica na severozápadě Srbska má zhruba 7.000 m2 pronajímatelné plochy a je plně pronajatý. Byl otevřen na konci srpna 2019. Mezi 22 maloobchodníků patří známé značky jako New Yorker, CCC, LC Waikiki a Deichmann. Jedná se o desáté místo STOP SHOP v Srbsku.

STOP SHOP v polském městě Siedlce, které se nachází necelých 80 kilometrů východně od Varšavy, bude mít přibližně 14.000 m2 pronajímatelné plochy a jeho otevření je plánováno na jaře 2020. Mezi budoucími nájemci najdeme polský maloobchod s módou LPP se svými třemi značkami, stejně jako CCC a řetězec lékáren Hebe.

Budoucí STOP SHOP v polském městě Zielona Góra, které se nachází téměř 460 kilometrů západně od Varšavy, má mít asi 6.700 m2 pronajímatelných ploch. Práce začnou ihned po vydání stavebního povolení.

Navíc byl nedávno rozšířen STOP SHOP v českém městě Třebíč o 6.600 m2. Tato plně pronajatá nemovitost má nyní téměř 22.000 m2 pronajímatelné plochy a z hlediska velikosti je největším maloobchodním parkem společnosti IMMOFINANZ.

Detaily týkající se STOP SHOP portfolia

STOP SHOP je značka společnosti IMMOFINANZ pro maloobchodní parky ve střední a východní Evropě. Tato sympatická a snadno dosažitelná lokální nákupní místa se nacházejí ve spádových oblastech pro 30.000 až 150.000 obyvatel a nabízejí širokou škálu produktů za výhodné ceny. Díky snadnému dopravnímu spojení a rozsáhlým parkovacím plochám se soustředí na „chytré zákazníky“, kteří se orientují na výhodnou cenu a oceňují bezproblémovou dostupnost. STOP SHOPy v portfoliu existujících nemovitostí jsou k 31. březnu 2019 plně pronajaty - jejich obsazenost činí 98,7%.

Portfolio IMMOFINANZ STOP SHOPů, a to včetně nejnovějších akvizic a projektů ve výstavbě ve městech Sremska Mitrovica, Siedlce a Zielona Góra, nyní pokrývá 90 maloobchodních parků v devíti zemích: Slovensko (16 STOP SHOPů), Slovinsko (14), Maďarsko (14), Rakousko (13), Česká republika (10), Srbsko (10), Polsko (10), Chorvatsko (2) a Rumunsko (1).

