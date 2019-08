Yardeni: Vývoj na trzích a „demografie je náš osud“

Známý investor Ed Yardeni si všímá toho, že výnosy dluhopisů na globálních trzích klesají na mimořádně nízké hodnoty. Například The Washington Times uvádí, že podle posledních odhadů se asi 30 % globálních emisí obchoduje se zápornými výnosy. Dostaly se do nich i padesátileté švýcarské obligace, celá výnosová křivka je v červených číslech v Dánsku. Yardeni připomíná, že medvědi ještě před časem poukazovali na prudký růst amerických vládních obligací a na to, že Fed hodlal dál zmenšovat svou rozvahu. Proč se jejich varovné predikce nenaplnily a jaký je další výhled?



Yardeni se v první řadě domnívá, že predikovat další vývoj na trhu na základě odhadu vývoje poptávky a nabídky a toku peněz „nikdy nefungovalo“. Podle investora je naopak evidentní, že výnosy amerických vládních obligací táhne dolů situace na německém a japonském trhu. Tedy přesněji skutečnost, že výnosy tamních dluhopisů leží extrémně nízko, což je odrazem politiky ECB a Bank of Japan. Obě centrální banky se totiž zavázaly, že budou v dohledné době držet sazby u nuly.



Výnosy na trhu s TIPS podle Yardeniho ukazují, že investoři již nepožadují žádný reálný výnos a nominální výnosy odrážejí pouze očekávanou inflaci . Proč by ale měly být reálné sazby u nuly? Podle běžně přijímané teorie by se reálné výnosy měly vyvíjet podle tempa růstu produktivity, které „je reálnou návratností celé ekonomiky“. Jenže Yardeni tvrdí, že v praxi pozorujeme pouze velmi nízkou korelaci mezi těmito dvěma proměnnými. A růst produktivity se v posledních letech zvedá, a to zejména v USA.Odpověď můžeme možná hledat zejména v oblasti demografického vývoje. Ten totiž na globální úrovni skutečně podporuje pokles sazeb. „Negativní sazby mohou odrážet dobrovolné vymírání lidstva dané poklesem míry porodnosti po celém světě. Zmenšující se populace a především počet mladých lidí bude tlačit na pokles reálných cen aktiv, protože se bude zmenšovat očekávaná budoucí poptávka po zboží a službách,“ míní investor s tím, že „demografie je náš osud“.