Hořký obchod s cukrem

Tato slavná historie je však již dávno za námi. V současné době se české cukrovarnictví musí pohybovat v rámci hořké reality , která je poznamenána ukončením unijních kvót z podzimu 2017. Po 49 letech přestalo být omezováno vyráběné množství cukru, což vedlo k rozšiřování výroby a následnému prudkému pádu ceny cukru. Zatímco ještě na počátku roku 2017 se cena termínovaných kontraktů na surový cukr pohybovala kolem 20 centů za libru , na konci téhož roku to bylo méně než 14 centů za libru . Od té doby se cena cukru nevzpamatovala a aktuálně se pohybuje pod úrovní 12 centů za libru

Na trhu je obrovský nadbytek cukru, což se samozřejmě promítá do koncových cen. V českých obchodech lze kilogram cukru pořídit za cenu okolo 12 korun . To je podobná úroveň jako na počátku devadesátých let. Cukrovarům však od té doby výrazně vzrostly náklady na mzdy energie i pořizování technologií. V důsledku tohoto vývoje se dostávají do ztráty. České cukrovary však nejsou v tomto ohledu výjimečné. V podobné situaci se ocitá výroba cukru v dalších evropských zemích.