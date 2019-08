Dva týdny do ECB aneb Jak to vidí trhy

Do dalšího zasedání Evropské centrální banky zbývají - bez jednoho dnu - dva týdny. Byť do té doby budou zveřejněna mnohá data vykreslující stav evropské ekonomiky, dle trhů by neměla narušit očekávané měnověpolitické rozhodnutí. ECB je pravděpodobně na začátku etapy akomodace měnové politiky, jejíž podoba by měla obsahovat mnohem víc než jen snížení sazeb.

Poslední ozvěny z frankfurtského ústředí měnové autority potvrzují sílící obavy. Mezi ty, například dle posledního vydání ECB Minutes, patří nejen intenzivnější rizika výhledu růstu, ale rovněž i slábnoucí inflace a zejména inflační očekávání. Nelze se tedy divit, že v Radě guvernérů převládá většina, která preferuje potřebu jednat, a to nikoli pouze prostřednictvím jednoho opatření, ale rovnou celého balíčku. Potvrdily to především poslední komentáře jednotlivých centrálních bankéřů.

Samotná akce v podobě akomodace měnové politiky by tak měla dle očekávání přijít již v září. Trhy vidí 100% pravděpodobnost, že dojde na snížení sazeb. Konkrétně jde o tu depozitní, u které dosahuje pravděpodobnost cutu o 10 bazických bodů bezmála 99 %. Ještě agresivnější přístup, např. cut o 20 bb, již moc příznivců nemá.

Je ale potřeba mít na paměti, že tržní očekávání nejsou pro Radu guvernérů primárním zdrojem rozhodování. Jak během včerejška uvedl viceguvernér ECB De Guindos, mezi finančními trhy a centrálními bankami existuje úzké oboustranné propojení. Na druhou stranu, měnové autority se primárně řídí daty přicházejícími z ekonomiky, tedy jsou tzv. data dependent. Robustní měnová politika se tudíž musí řídit zejména reálnými čísly a ekonomickým výhledem, na druhé koleji pak stojí odhad trhů.

Vrátíme-li se zpět ke konkrétním komentářům členů Rady guvernérů, zmínit je možné guvernéra finské centrální banky či šéfa té slovenské, ECB je připravena jednat. Najdou se však i odpůrci této vidiny. Řeč je o guvernérovi německé centrální banky Weidmannovi. Ten během víkendu uvedl, že spekulace o snižování sazeb a možném zavedení další vlny čistých nákupů aktiv neospravedlňují poslední data přicházející z evropské ekonomiky. ECB by tak podle něj neměla jednat jen proto, že se to od ní očekává.

Weidmannův názor podle nás zůstane v menšině. Čekáme, že Rada guvernérů v září oznámí snížení depozitní sazby o 10 bodů a společně s tím program kvantitativního uvolňování, oproti předchozí verzi množná v modifikované podobě, o měsíčním objemu do 30 miliard euro. Otázkou je, zda se nepřikloní i k dalším opatřením. Ve hře je například odstupňované úročení rezerv, které evropské banky drží u ECB, stejně tak i uvolnění okolností TLTRO půjček, případně i nákupy akcií či tzv. helicopter money. Poslední dvě možnosti jsou ale podle nás v tuto chvíli málo pravděpodobné. Jejich zavedení by přišlo až tehdy, pokud by ECB vystřílela předchozí arzenál.

S akomodativní měnovou politikou by se pod tlak mohlo – i přes oslabení z posledních dní – dostat euro. Potvrzuje to i sentiment trhů. Nekomerční sázky fondů se nachází dlouhodobě v záporu, což svědčí o převažujících shortech eura, byť se otevřené pozice nachází na menších číslech, než tomu bylo v dubnu, kdy bylo dosaženo letošní minimum. Strategie risk reversal EURUSD v měsíčním tenoru, který zahrnuje zářijové zasedání ECB, se sice v tomto týdnu krátce přehoupla do plusu, tudíž se našla část trhu zajišťující se proti potenciálnímu posílení eura, dnes se však obchoduje zpět v záporu, ale velmi blízko hodnoty par. V delších tenorech, tj. tři měsíce a dále, jsme v mnohem zápornějších hodnotách, což naznačuje vyšší prémii u put opcí EURUSD ve srovnání s cally.

Z opčního trhu je patrné, že investoři v souvislosti s ECB neočekávají výraznější výkyvy kurzu. Měsíční implikovaná volatilita EURUSD klesla pod 5,5 %, vidět je i vyšší poptávka po buttefly opcích (sázka na pohyb kurzu v pásmu), u kterých spread mezi tříměsíční a měsíční butterfly EURUSD klesl na 21 bodů. Trend spreadu je však dlouhodobě rostoucí, což naznačuje, že jsou investoři více nervózní například z možnosti tvrdého brexitu než z výstupu ze zasedání ECB.

Z pohledu technické analýzy se eurodolar stále obchoduje nad klíčovým supportem 1,1027 EURUSD. Byť, jak je patrné z opčního trhu, obchodníci nečekají výraznější výkyvy, hranice 1,1000 dolaru za euro by mohla v souvislosti s ECB padnout. Nahrává tomu i naše vidina mnohem méně agresivní politiky Fedu, zejména v souvislosti s predikcí trhu, a tedy i úrokový diferenciál. Pokud bychom se měli odrazit od čísel agentury Bloomberg, průraz zmiňovaného supportu by mohl být spíše krátkodobý. Pravděpodobnost toho, že se kurz eurodolaru udrží během příštího měsíce nad 1,1000 EURUSD totiž dosahuje celkem vysokých čísel, a to cca 78 %.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1088 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,07 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1070 do 1,1138 EURUSD.*

Koruna během včerejšího dne oslabila zpět nad hranici 25,80 za euro. Na tomto pohybu se podepsal zpevňující dolar vůči euru, který tím samým pohybem stáhl i zbytek regionu střední a východní Evropy.

A právě zahraniční vývoj by měl i v příštích dnech zůstat hlavním faktorem kurzu koruny. Z dat bude zveřejněna revize HDP za druhý kvartál, která by sice mohla přinést překvapení, spíše bychom si ale vsadili na pouze mírný dopad na kurz domácí měny.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,84 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,76 až 25,85 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,15 až 23,33 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

