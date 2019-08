Politico: Brusel chce 100 miliard eur na podporu evropských šampionů

Vedení EU by chtělo vytvořit fond ve výši dosahující 100 miliard eur, který by pomáhal „evropským šampionům" v konkurenčním boji s americkými a čínskými giganty typu Google, Apple či Alibaba. Tvrdí to Politico s tím, že tento European Future Fund by se měl stát jedním z hlavních cílů nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Plán na vznik fondu hovoří mimo jiné o tom, že některé neevropské společnosti mají „obrovské finanční zdroje a mohou ohrožovat inovační dynamiku a pozici“ evropských firem.



Podle dokumentu nemá Evropa společnosti, jako jsou Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba či Tencent. Nový fond by měl získat finance z evropského rozpočtu na to, aby obdržel další zdroje z veřejné i soukromé sféry. Brusel by investoval přímo do jeho vlastního jmění, což podle Politica naznačuje, že EU bude v tomto případě postupovat s mnohem menší přísností než u financování jiných projektů a investic do výzkumu a vývoje.





Politico píše i o tom, že Brusel vytváří „vysoce agresivní nový rámec“, který by měl sloužit jako základ cel uvalených na Spojené státy. Obsahuje „neortodoxní nástroje“, které mají být reakcí na to, že americký prezident Donald Trump „v podstatě zničil globální arbitrážní soud na půdě Světové obchodní organizace“.Protože tak nyní neexistuje „záchranná síť, která by řešila obchodní spory“, EU potřebuje strategii, se kterou by mohla reagovat na Trumpova cla. Politico píše, že tím se mezinárodní obchod „efektivně noří zpět do zákonů džungle“. Brusel také navrhuje tvrdší postup vůči čínským firmám, které se účastní evropských tendrů a zároveň se jim dostává podpory ze strany Pekingu.Nový fond by používal své zdroje na financování nově vznikajících a mladých firem, výzkumu a vývoje a regionálního rozvoje. Komise podle Politica také zvažuje zavedení celoevropské podpory v nezaměstnanosti během prvních 100 dní nemoci. EU by platila tuto podporu přímo, a pokud by uvedený plán nenašel podporu u členských zemí, Brusel navrhuje vytvořit systém založený na vzájemné podpoře jednotlivých národních systémů.Dokument podle Politica zmiňuje i regulaci sociálních sítí. Ty by podle něj měly od druhé poloviny roku 2020 nést zodpovědnost za to, co je na nich zveřejněno. Technologické společnosti by také musely poskytovat více informací týkajících se například politických reklam. A „mezi pozoruhodné návrhy patří i to, že komise požaduje, aby ve veřejných budovách po celé EU byly instalovány včelí úly“.Zdroj: Politico