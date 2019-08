Ropa z USA zaplaví světové trhy. US ropa se stane novým benchmarkem, role dolaru tím posílí

Během poslední dekády USA více jak zdvojnásobily svou ropnou produkci až na současných cca 12,3 miliónu barelů denně (mbd) a postoupily tak na pozici světové jedničky, kde se naposledy pohybovaly před začátkem WW II.V roce 2015 legislativa uvolnila stavidla a umožnila vývoz americké ropy do světa a USA nyní usilují také o statut světového vývozce číslo jedna. Podle posledních statistik z června jejich vývoz dosáhl úrovně 3,3 mbd, což bylo nové historické maximum. Vedle toho USA vyvezly také 5,3 mbd již rafinovaných produktů.Podle analytiků USA budou i nadále navyšovat rozsah ropného exportu.Hlavním faktorem, který doposud bránil ještě většímu rozmachu produkce a exportu ropy byla chybějící infrastruktura v podobě ropovodů a tranzitních přístavů. Na odstranění tohoto nedostatku se v USA usilovně pracuje. Například tento měsíc začne fungovat jeden z nových projektů propojujících jedno z ohnisek břidlicové těžby s pobřežím o přepravní kapacitě 670 000 bd. Další budou brzy následovat. To umožní zvýšení celkové produkce a tím pádem i vývozu . Nová infrastruktura by mohla doslova odzátkovat produkci ve zmíněném Permian Gulf a to zhruba na dvojnásobek respektive 8 mbd do roku 2023.Podle analytiků Citi se vývoz ještě do konce roku zvýší o cca 1 mbd tedy o cca 25%. Za poslední rok se export navýšil o necelou třetinu. Pro srovnání 4 mbd zhruba odpovídají celkové produkci ropy v Severním moři. USA budou pracovat na zvýšení svých exportních kapacit až na 6 mbd případně i více. Naplnění těchto plánů bude znamenat, že ropný trh ve světovém měřítku bude doslova zaplaven americkou ropou a to nehledě na rozsáhlé výpadky způsobené kolapsem produkce ve Venezuele a dopady amerického embarga na íránskou ropu.Příliv americké ropy způsobí vážné dilema v rámci OPEC a jeho spojenců (Rusko) účastnících se v poslední době dohody o snižování produkce. Podle odhadů ropný kartel v posledních 7 letech ztrácí v průměru 1% svého tržního podílu každý rok.Situaci může dále komplikovat možná recese či výraznější přibrzdění růstu v USA a ve světě. Analytici Citi v těchto souvislostech odhadují pro následující 2-3 roky nadbytek ropy na trhu, což bude limitovat vývoj cen směrem k úrovním mezi 40-50 USD za barel pro severomořský Brent Rostoucí vývoz americké ropy bude způsobovat také to, že hlavním centrem nebo cenovým benchmarkem se stane právě americká ropa . To bude mít zase poměrně důležité dopady pro americký dolar , který tak bude upevňovat svou pozici světové měnové jedničky.