Australská burza cenných papírů poběží na blockchainu

Australská burza cenných papírů neboli ASX učinila významný krok. Díky novým partnerům tak její interní systém poběží už od roku 2021 na blockchainové technologii.

Akcie na blockchainu

Interní systémy burzy cenných papírů tak budou nově nahrazeny technologií, kterou dodá technologický gigant VMware ve spolupráci se společností Digital Asset Holding. Podle dostupné tiskové zprávy z 26. srpna tohle všechno proběhne už během roku 2021.

Australská burza měla s těmito společnostmi podepsat společné memorandum o tom, že budou na projektech spolupracovat nejen na území Austrálie, ale stejně tak i na Novém Zélandu. Společně tak vyvinou aplikaci, která nahradí současný systém zúčtování a vypořádání akcií (CHESS).

Na řadě jsou dva roky vývoje

S cílem implementovat do svých interních procesů blockchain přišla burza původně už během roku 2017. Od technologie si slibovala zvýšení efektivity transakcí, míry zabezpečení, a naopak snížení nákladů. Nová smlouva potom původně počítala s dodáním systémů už během příštího roku, podle nejnovějších údajů by se ale vše mělo spustit až někdy mezi březnem a dubnem roku následujícího. Nyní je všechno v počáteční testovací fázi a k systému mají přístup první interní uživatelé.

Závěrem

Zájem podobných institucí o blockchain a digitální aktiva je čistě logickou záležitostí a nás velmi těší. Moderní technologie mají moc posunout i klasická finanční podnikání do úplně nových sfér efektivity a my jen doufáme, že si z australské burzy cenných papírů vezme další příklad co možná nejvíce společností po celém světě.