Klíčová výnosová křivka US Treasuries je nejvíce inverzní od r. 2007. Třicítky pod 2%

Klíčová americká a také světová výnosová křivka pro US Treasuries (vládní dluhopisy ) je od včerejška nejvíce inverzní od roku 2007.Vzájemný spread 10letých a 2letých vládních dluhopisů je rovněž nejnižší od roku 2007. "Dvojky" aktuálně nesou 1,526%, pouhých 5 bodů nad úrovní "desítek" (1,476%). Nižší výnos desítek oproti dvojkám je trhem brán jako velmi vážný a důležitý signál blížící se ekonomické recese.Nejnižší od března 2007 je také spread mezi 3měsíčními Treasuries a desítkami a to konkrétně pouhých 52 bodů (0,52%)Výnos "třicítek" včera poprvé od roku 2007 poklesl pod hranici 2% a to na 1,955%.Podobně inverzní průběh výnosová křivka zaznamenala naposledy v závěru roku 2005, tedy 2 roky před začátkem poslední recese. Za posledních 50 let se inversní průběh křivky v rámci desetiletých a dvouletých dluhopisů nikdy nemýlil v indikaci recese a přitom v posledních 5 případech k recesi skutečně došlo. Recese obvykle přišla během následujících 22 měsíců od bodu zlomu výnosové křivky. Čím výraznější průběh inverze je, tím rychlejší by měl být nástup indikované recese.