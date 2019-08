Poskytování úvěrů v eurozóně roste (Komentář,Ranní zpráva z finančního trhu)

Z pohledu makroekonomických dat bude dnešek patřit k těm méně zajímavým. Zveřejněna bude pouze červencová peněžní zásoba v eurozóně, která by měla mírně vzrůst. V regionu nás čeká maďarská míra nezaměstnanosti. Ta se zřejmě udrží na své historicky nejnižší hodnotě.

Peněžní zásoba v eurozóně se zvyšuje

Kalendář ekonomických událostí je dnes poloprázdný. Čeká nás pouze zveřejnění červencové peněžní zásoby v eurozóně. Její tempo růstu zřejmě stoupne z červnových 4,5 % y/y na 4,7 % y/y s tím, že rizika se koncentrují na horní straně odhadu. V následujících měsících růst peněžní zásoby M3 zřejmě překročí 5% hranici. Domácnosti si totiž začínají vytvářet hotovostní rezervu, přičemž na vzestupu jsou i úvěry soukromému sektoru. Ty by se měly vrátit k růstu okolo 4,0 %, v příštím roce pak překročit úroveň 4,5 %.

Spotřebitelská důvěra v USA předčila očekávání

Naděje, že se podaří uzavřít koalici mezi italskými Demokraty a Hnutím pěti hvězd, včera vzrostla. Demokraté nakonec souhlasili s tím, že nezávislým premiérem bude dosavadní premiér Conte. Z posunů ve vyjednávání vytěžila především italská aktiva. Společná evropská měna na dění v Itálii naopak v podstatě vůbec nereagovala a po celý den se pohybovala v rozmezí 1,109-1,111 USD/EUR. Kurz nerozpohybovala ani americká spotřebitelská důvěra, která dopadla lépe, než se očekávalo. Polepšila si především složka hodnotící současnou situaci, naopak ve výhledu se důvěra zhoršila.

Maďarská míra nezaměstnanosti se udrží na historickém minimu

Maďarská míra nezaměstnanosti se v červenci zřejmě udržela na historickém minimu 3,3 %. To je i úroveň, kde by se podle prognózy maďarské centrální banky měla pohybovat po zbytek letošního roku. Rekordně nízká nezaměstnanost se bude i nadále promítat do růstu mezd. Ty by za celý letošní rok měly přidat 11 %. V následujících letech pak centrální banka očekává růst mezd o 9 %.

Zasedání maďarské centrální banky se neslo v holubičím tónu

Maďarská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, tak jak se očekávalo. Centrální banka již na začátku roku oznámila, že nastavení měnové politiky bude upravovat pouze jednou za čtvrt roku a to tehdy, když bude mít k dispozici novou inflační zprávu (další bude publikovaná v září). Zasedání se však neslo v holubičím tónu. Sentiment na světových finančních trzích se podle centrální banky zhoršil, přičemž ještě na minulém zasedání ho hodnotila jako mírně se zlepšující. Podle jejich slov posílila i rizika ve směru nižší inflace, nižší byla i zveřejněná inflační data za poslední měsíce. Forint na zasedání reagoval mírným oslabením. V celodenní statistice však skončil o 0,1 % v plusu na úrovni 329,0 HUF/EUR. Ostatní regionální měny toho mnoho nepředvedly. Koruna se pohybovala po celý den ve čtyřhaléřovém pásmu 25,78-25,82 CZK/EUR. Podobně na tom byl i polský zlotý, který v celodenním srovnání skončil beze změny na úrovni 4,365 PLN/EUR.