Německý HDP v souladu s odhadem, rozpočet v pololetí s přebytkem 45,3 mld. EUR

Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla podle zpřesněných údajů, které vydal Spolkový statistický úřad (Statistisches Bundesamt), meziročně o 0,4 % (po kalendářním očištění). Druhé čtvrtletí se tak neslo ve znamení pomalejšího tempa růstu, když v 1Q ekonomika vykázala meziroční tempo růstu 0,9 %.

Oproti předchozímu čtvrtletí se její výkon snížil, a to konkrétně o -0,1 % (viz graf). Žádné novinky se tak se včerejším dnem neobjevily. Čísla zůstala v souladu s prvním odhadem statistického úřadu, který vyšel v polovině srpna. Stejně tak aktuální zůstávají i obavy z recese, na kterou přijde řeč, jakmile dojde k poklesu HDP i ve třetím čtvrtletí (dle definice nastává technická recese v případě mezičtvrtletního poklesu ve dvou, po sobě jdoucích, čtvrtletích). Ani takovou možnost nelze vyloučit vzhledem k nepříliš pozitivním výsledkům a také vyjádření německé centrální banky, která v létě očekává opět mírný pokles.





Co je ale nového, jsou data pro jednotlivé složky HDP. Ta po kalendářním očištění ukazují, že negativně k mezičtvrtletnímu růstu, respektive poklesu, ekonomiky přispěl zahraniční obchod. Exporty zaznamenaly výraznější propad (-1,3 %) než importy (-0,3 %), a výsledkem tak byl záporný příspěvek čistých exportů do HDP. Ten je projevem slabší zahraniční poptávky, za kterou stojí především nejistota způsobená brexitem, slabší poptávka z Číny a také neustálé zvraty v obchodních válkách. Vzhledem k tomu, že je Německo exportně založenou ekonomikou, která téměř polovinu svého HDP vyváží, nejsou pro něj informace o zpomalování globální ekonomiky v důsledku přetrvávajících hrozeb ani přinejmenším příznivé.

Z ostatních složek měla naopak pozitivní dopad, ačkoliv mírně pozitivní, domácí poptávka. Spotřeba domácností oproti prvnímu čtvrtletí vzrostla po očištění o 0,1 %. To je na jedné straně podpořeno stále silným trhem práce (i ve 2Q vzrostla ekonomická aktivita a počet osob v zaměstnání (o 1 %)), na druhé straně se však zpomalování zahraniční poptávky začíná promítat i do sentimentu německých domácností (a firem), což vede ke slábnutí právě i domácí poptávky. Mimo spotřebu rostly i vládní výdaje – mezičtvrtletně o 0,5 % - a investice (kromě investic ve stavebnictví).

Hrubý domácí produkt za druhé čtvrtletí příliš optimismu nevyvolal. Zdali se Německo ocitne v recesi, ukáží data za následující kvartál. Případným zhoršením situace v Německu by byl ohrožen ekonomický vývoj nejen eurozóny, který je už tak velmi křehký, ale i vývoj České republiky, pro kterou je Německo nejvýznamnějším obchodním partnerem a zároveň důležitou exportní destinací, do níž směřuje okolo 1/3 českých vývozů. Nicméně pozitivní zprávou je, že v případě potřeby je německá vláda schopna zahájit fiskální expanzi v podobě zvýšení výdajů až do úrovně 50 mld. eur, a oživit tak ekonomický vývoj.

Německo podruhé – tentokrát rozpočet

Další podstatné číslo, které včera přišlo z Německa, se týkalo tamního rozpočtu. Ten skončil v prvním pololetí v přebytku ve výši 45,3 mld. eur, neboli 2,7 % HDP. Příjmy činily 791,8 mld., zatímco výdaje 746,5 mld. I přes zpomalující výkon německé ekonomiky se tak jedná o slušný výsledek.

Německo, které je známé svou politikou vyrovnaných rozpočtů, v posledních pěti letech vykazuje každoroční přebytky (viz graf). Za těmi stojí solidní tempo růstu hospodářství, nízká nezaměstnanost (druhá nejnižší v EU – v červnu 3,1 %) a také silná poptávka, která se promítá i do vyššího výběru daní. Tyto všechny faktory (mimo jiné) napomáhaly ke snižování německého zadlužení (poměr dluhu k HDP byl za rok 2018 60,9 %) a přibližování se k šedesátiprocentní hranici vyhovující Maastrichtským kritériím.

Pokud se vláda vydá směrem fiskální expanze za účelem povzbuzení ekonomiky, a to ať už v podobě vyšší investiční aktivity, daňových či jiných pobídek, o nedostatečnou fiskální kapacitu se obávat nemusí.





Nicole Gawlasová