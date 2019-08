Tabáková megafúze je opět na stole - PM Int. jedná s Altrií o spojení

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnosti Philip Morris International (PM Int.) a Altria potvrdily, že vedou rozhovory o možném opětovném sloučení obou firem. Případná transakce by proběhla výměnou za akcie , tedy stejně jako došlo k rozdělení. Jen připomínáme, že ještě do roku 2008 byly obě firmy pod jednou značkou, která prodávala notoricky známá Marlbora po celém světě. K rozdělení na mezinárodní divizi PM Int. a americkou Altrii došlo právě z důvodu obtížné regulatorní a právní situace v USA v té době. Sloučení obou firem by dle našeho názoru vrátilo akcionářům Altrie růstový potenciál a zřejmě pomůže přinést na americký trh nové zahřívané produkty IQOS resp. Heets. Transakce by dále podléhala schválení managementů, akcionářů obou společností a regulatorních orgánů.