ČTÚ zveřejnil vypořádání připomínek k návrhu plánované aukce nových kmitočtů

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Český telekomunikační úřad zveřejnil vypořádání připomínek k návrhu plánované aukce nových kmitočtů. Samotná aukce by mohla být zahájena na počátku příštího roku. Dle prvotních zjištění byly akceptovány především návrhy technického charakteru. Potenciálnímu novému účastníku telekomunikačního trhu ČTÚ vyhověl v rozvolnění některých podmínek, jako například více času na výstavbu vlastní sítě či zvýšení spektrálního limitu. Mezi nejvýraznějšími potenciálními novými zájemci (mimo současné operátory) jsou Sazka, která aktuálně funguje jako virtuální operátor, Nordic Telecom či společnost Dense Air, která poskytuje velkoobchodní telekomunikační služby. Na trhu se o společnosti Dense Air hovoří i jako o případném investoru do Nordic Telecomu . Není jasné, jestli by například obě společnosti nemohly spojit síly i do připravované aukce. Jen připomínáme, že právě možnost vstupu nového hráče na mobilní trh je jedním z hlavních rizik pro stávající hráče včetně O2 CR.