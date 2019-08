Ranní glosa: Český průmysl ovládl pesimismus

S předběžně odhadnutým růstem o 0,6 % si česká ekonomika ve druhém kvartále nevedla vůbec zle ve srovnání se zbytkem Evropy , který byl vůbec schopný své HDP ve stejném čase odhadnout či vypočítat. O tom, co přesně za tímto výsledkem stálo, se dozvíme sice až v pátek, ale už podle prvního komentáře statistického úřadu je zřejmé, že motorem ekonomického růstu tentokrát nebylo největší tuzemské odvětví – průmysl – ale některé služby. Navzdory (zřejmě) počínající německé recesi se ekonomice podařilo udržet si tempo nastavené už na začátku roku, se kterým sice nemůžeme soupeřit s Maďarskem nebo Polskem, avšak stále trojnásobným ve srovnání třeba s eurozónou.Přesto se nedá říct, že ekonomika zůstává zcela imunní vůči negativnímu vývoji poptávky ve starých členských zemích Unie. Možná to tak zatím z tvrdých čísel vyznívá, avšak jejich společnou vlastností je velké zpoždění, a tak dnes – na konci srpna – se ví jen to, jak se ekonomice dařilo naposledy v červnu. Nezbývá než si vypomoci měkkými čísly, která jsou spíše o pocitech než o skutečných výsledcích, nicméně v mezičase alespoň nějakou představu dávají.Těmi posledními byly výsledky srpnové důvěry, kterým jsme věnovali zběžnou pozornost už včera, a které na první pohled rozhodně nedopadly zle. Pár zajímavých momentů, které až tak nezapadají do celkového výsledku, se však v jejich detailu dá rozhodně najít. Tím prvním je asi nejhorší hodnocení současné situace v průmyslu srovnatelné pouze se situací v období poslední recese (totéž platí i pro hodnocení zahraniční poptávky, respektive exportu). Druhým momentem jsou pak velmi pesimistická očekávání firem pro další tři měsíce, ať už jde o ekonomickou situaci, export nebo zaměstnanost , která jsou srovnatelná jen se situací… netřeba dál pokračovat.Zjednodušeně řečeno, ekonomický růst ve třetím kvartále nejspíše opět stojí na službách poháněných zejména rostoucí kupní silou obyvatel. Obrazně řečeno, česká ekonomika přeřadila na jiný pohon, avšak je otázkou, jak dlouho jí to bez toho hlavního může vydržet. Sice to zní asi hodně pesimisticky, ale přece jenom situace není tak zlá, jak se může zdát. Na trhu práce je klid, respektive firmám dál chybí zaměstnanci. Vedle toho zde leží kupa nevyužitých peněz z EU fondů , které mohou podpořit stavebnictví a část průmyslu a samozřejmě na stole je i řada domácích úkolů, které ekonomice mohou dát dodatečný impuls.