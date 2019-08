Schwab: Půjdou obchodní spory od cel k měnovým intervencím?

Investiční společnost Schwab tvrdí, že po posledním zvýšení sazeb v USA, ke kterému došlo v prosinci minulého roku, došlo ve světě k 69 případům snížení sazeb centrálními bankami. I přesto ale nepozorujeme výrazně vyšší volatilitu na měnových trzích, a to jak ve vyspělé, tak v rozvíjející se části světa. Co se ale stane, pokud centrální banky přikročí k netradičním nástrojům stimulace?



Schwab poukazuje na probíhající obchodní spory mezi USA a Čínou. Co se týče cel, mají podle něj navrch Američané. Ovšem kdyby došlo na měnové války, situace by byla opačná. O možných pokusech využít oslabování měnového kurzu ke stimulaci domácí ekonomiky by přitom mohlo uvažovat mnohem více zemí. Toto oslabování obvykle doprovází tradiční snížení sazeb, ale centrální banky by se o něj mohly pokoušet i přímými intervencemi na měnovém trhu.





Pokud nějaké centrální banky sníží sazby s cílem oslabit měnový kurz, mohou ostatní země reagovat podobně. Jestliže ovšem některá z nich přikročí k přímým intervencím, situace je jiná, protože „intervence závisí na zdrojích“. A právě zde má Čína podle Schwabu zmíněnou výhodu, protože „má mnohem více munice než Spojené státy“. Společnost konkrétně odhaduje, že Čína disponuje asi s třicetkrát vyššími zdroji, které může použít na intervence.Čínská měna může v případě zavádění dalších cel k dolaru dál oslabovat. Důvodem je podle Schwabu to, že kurz renminbi „byl silnější, než by naznačovaly tržní síly“, protože čínská vláda chtěla zabránit jeho propadu, a tudíž jej držela na pevně dané úrovni. Slabost renminbi by tak mohla pramenit čistě z toho, že kurz je stále více nastavován na tržní hodnotu. Pokud by ale vláda na trhu intervenovala, šlo by o něco úplně jiného. Výsledkem by pak mohly být měnové války, které by byly pro investory špatné.Cílené oslabování měnového kurzu je v podstatě „exportem dezinflace“, který snižuje tempo růstu ostatních zemí. Schwab v této souvislosti podotýká, že deflace má významný vliv na růst dluhové zátěže, což je relevantní právě nyní, když má světová ekonomika za sebou několik let prudkého růstu dluhů. Pokud se některé země navíc nyní rozhodnou pro umělé snižování měnového kurzu, mohou si tím zavírat možnost použít tento nástroj v době, kdy bude ekonomika ve skutečné recesi.Cílené devalvace jsou podle Schwabu z globálního pohledu hrou s nulovým součtem. Někdo se může snažit na nich vydělat tím, že k devalvaci přikročí jako první i proto, aby nemusel podstupovat náročnější dlouhodobé reformy a dosáhl krátkodobých zisků. Analytici společnosti se domnívají, že zatím není jasné, zda globální měnové války skutečně propuknou a budou pokračováním současných válek obchodních. V tuto chvíli, „nejde ani tak o realitu, jako o potenciální riziko“.Zdroj: Schwab