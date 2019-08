Zasedání maďarské centrální banky se neslo v holubičím tónu (Komentář)

Maďarská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, tak jak se očekávalo. Centrální banka již na začátku roku oznámila, že nastavení měnové politiky bude upravovat pouze jednou za čtvrt roku a to tehdy, když bude mít k dispozici novou inflační zprávu (další bude publikovaná v září). Zasedání se však neslo v holubičím tónu. Sentiment se podle centrální banky zhoršil, přičemž ještě na minulém zasedání ho hodnotila jako mírně se zlepšující. Podle jejich slov posílila i rizika ve směru nižší inflace, nižší byla i zveřejněná inflační data za poslední měsíce. Forint na zasedání reagoval mírným oslabením. V celodenní statistice však skončil o 0,1 % v plusu na úrovni 329,0 HUF/EUR. Ostatní regionální měny toho mnoho nepředvedly. Koruna se pohybovala po celý den ve čtyřhaléřovém pásmu 25,78-25,82 CZK/EUR. Podobně na tom byl i polský zlotý, který v celodenním srovnání skončil beze změny na úrovni 4,365 PLN/EUR.

Maďarská míra nezaměstnanosti se udrží na historickém minimu

Maďarská míra nezaměstnanosti, která bude publikovaná zítra, se v červenci zřejmě udržela na historickém minimu 3,3 %. To je i úroveň, kde by se podle prognózy maďarské centrální banky měla pohybovat po zbytek letošního roku. Rekordně nízká nezaměstnanost se bude i nadále promítat do růstu mezd. Ty by za celý letošní rok měly přidat 11 %. V následujících letech pak centrální banka očekává jejich růst okolo 9 %.