Souhrn 27.8. - Evropu podpořilo čínské zmírnění automobilových restrikcí, euro ale slábne, ropa v plusech, BCPP dnes doplatila na převážení indexů MSCI

12.h - Evropa čeká na další impuls z obchodní pře a sleduje Itálii a makra, eurodolar v klidu, ropa lehce v plusu,

BCPP lehce klesá kvůli MSCI

Takada: Tento týden hrozí největší výprodeje za poslední rok

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při nebývale zvýšené likviditě lehce oslabila.Evropské trhy po dopolední nejistotě zamířily ve druhé půlce obchodování do plusů. Dopolední vývoj šel především na vrub přetrvávajícího sporu o to, zda čínští vyjednávači jednali se svými americkými protějšky nebo ne. Prezident Trump trvá na svém a tvrdí, že ano. Čínská strana pak opakovaně jeho verzi odmítá.Pozitivní náladu ve druhé polovině dne podpořily zprávy, že Čína zvažuje zmenšení restrikcí či jejich úplné odvolání pro nákupy motorových vozidel jakožto část podpůrných opatření pro další růst ekonomiky a rozvoj obecné spotřeby.Investoři sledují politický vývoj v Itálii a slabé evropská makra.US trhy v úvodu svého obchodová lehce rostou. Inversní průběh výnosové křivky US vládních dluhopisů se dále zhoršuje. Výnos klíčových "třicítek" se již pohybuje pod 2%.Průběh obchodní pře s Čínou je celkově nejasný a tak pozitivní náladu zřejmě způsobuje především oznámení tabákových obrů Philip Morris a Altria. Pozitivně působí také menší než očekávaná pokuta pro Johnson&Johnson v jednom ze spotřebitelských sporů.Eurodolar podobně jako včera postupem dne dává větší sílu americké měně. Koruna euru opětovně oslabuje směrem nad 25,8. Ropa dnes v plusovém ladění. Vyčkává se na zítřejší americké statistiky o stavu zásob a produkce. V propadu pokračují akcie bývalého Pegasu BCPP dnes podlehla chystanému převážení indexů MSCI , jež má proběhnout lehce v neprospěch ČEZ , KB a Monety. Výrazněji se dnes nedařilo akciím O2 a také Avastu, který se vrátil pod 110 Kč