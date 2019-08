Dodavatelé pro Home Depot stěhují výrobu produktů mimo Čínu, aby obešli tarify

Americký Home Depot nedávno oznámil, že někteří jeho dodavatelé stěhují produkci mimo Čínu ve snaze obejít tímto krokem negativní dopady vzájemných tarifů mezi USA a Čínou. Výroba se nejčastěji stěhuje do Vietnamu, Thajska, Indonésie na Taiwan a dokonce i do USA.Vedení společnosti odhaduje, že tarify se projeví v růstu nákladů a tržeb v USA v rozsahu cca 2% respektive 2 mld. USD . Odklon výroby směrem do jiných zemí tento negativní efekt pomůže redukovat zhruba na polovinu.Vedení Home Depotu také snížilo své projekce růstu tržeb pro tento rok. Z původně odhadovaného růstu celkových tržeb o 3,3% bude realita zhruba o procento nižší. U srovnatelných tržeb (obchody otevřené alespoň rok) bude pokles obdobný z 5 na 4%.