ČAF zve na prezentaci franchisových konceptů z USA

Setkání je určeno pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu, dále také pro začínající podnikatele, kteří by rádi podnikali pod již zavedenou značkou. Návštěvníky uvítá velvyslanec USA, pan Stephen B. King. Samotný program pak bude moderovat pan Šimon Mastný, člen správní rady České asociace franchisingu. Účast přislíbila Christina Sharkey, obchodní rada USA. Na prezentaci se představí franchisové koncepty z USA, které chtějí vstoupit do ČR a franchisové koncepty z USA, které jsou na českém trhu úspěšné a chtějí dále expandovat, například franchisový koncept Wingstop, TAB Board, Century 21, RE/MAX, Subway. Po prezentacích franchisových konceptů bude prostor pro diskusi a networking. Připraveno bude drobné občerstvení. Prezentace franchisových konceptů z USA se uskuteční dne 18. 9. 2019 od 10 hodin do cca 12 hodin v rezidenci amerického velvyslance na adrese Ronalda Reagana 3, Praha 6 . Účast je oproti rezervaci zdarma. Potvrzení účasti je však nutné na e-mailu caf@czech-franchise.cz, a to nejpozději do 11. 9. 2019 . Počet míst je z kapacitních důvodů omezen. Franchising se v našem prostředí těší velké oblibě. Dokazují to velmi úspěšné koncepty, které mají v Čechách tradici více než deset let, takovým je třeba síť NATURHOUSE, pocházející ze Španělska. Španělským konceptům se ČAF věnovala v dubnu, kdy se jejípředstavitelé zúčastnili 25. edice Expofranquicie, mezinárodního veletrhu franchisingu, který se konal v Madridu.

