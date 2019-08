Klíčová prezentace se blíží: Jaké novinky připravuje Apple?

Zářijová prezentace Applu se blíží a trhy spekulují, jaké novinky si jedna z předních amerických technologických firem připravila. Podle zdrojů Agentury Bloomberg Apple zřejmě v polovině příštího měsíce představí tři nové iPhony. Prodávat by se mohly začít ještě ten samý měsíc, takže by se promítly do tržeb za čtvrté finanční čtvrtletí. Opravdovou zkouškou bude ale předvánoční období. Technologické firma v něm bude spoléhat na to, že koktejl nového hardwaru, softwaru a služeb pomohou jejím tržbám nahoru. V závěru loňského roku tomu tak nebylo.

Co tedy firma podle nepotvrzených zpráv chystá pro zbytek tohoto roku?



iPhone:



V plánu je představit tři nové iPhony, stejně jako loni a předloni. Modely “Pro” by měly vystřídat iPhone XS a iPhone XS Max. Na veřejnosti by se mohl také poprvé objevit model iPhone XR.

Všechny nové iPhony budou mít rychlejší procesory A13. Čip obsahuje nový prvek, známý v odborných kruzích pod zkratkou AMX nebo názvem “matrix”. Ten by měl usnadnit některé matematicky náročné úlohy, takže hlavní čip se jimi nebude muset zabývat. Funkce 5G nebude na žádném z telefonů, dostat by ji měly až příští rok.

U telefonů“ Pro“ bude klíčovým novým prvkem systém kamer na zadní části telefonu. Součástí má být třetí čidlo pro vytváření širokoúhlých fotek a videí. Senzory budou zaznamenávat tři snímky paralelně a budou automaticky provádět korekci společné fotografie s využitím umělé inteligence. Nový systém také dokáže zachycovat snímky s větším rozlišením. Kvalitnější by měly být také snímky pořízené za horšího světla.

Podstatně lepší by mělo být nahrávání videa, takže telefony by se měly zase o krůček přiblížit videokamerám. Apple vyvinul prvek, který uživatelům umožní měnit barvy nebo rámeček už během nahrávání.

Vyspělejší senzor pro rozpoznávání obličeje Face ID dokáže registrovat obličej z širšího úhlu, takže odemykání by mělo jít rychleji. Díky nové technologii bránící roztříštění by nové modely také měly držet lépe pohromadě, když spadnou.

Výrazně se zlepšila odolnost proti vodě. Pod vodou by nové přístroje měly vydržet podstatně déle než půl hodiny, jak se uvádí u nynějších iPhonů.

Lepší obrazovky OLED budou postrádat technologii 3D Touch. Apple ji vystřídá technologií Haptic Touch, která funguje v zásadě stejně, pouze doba dotyku obrazovky je delší, naopak sílu stisku technologie obecně tolik neregistruje. Stejnou věc firma udělala už loni u telefonu iPhone XR. Jeho nástupce dostane druhý zadní fotoaparát se schopností zoomovat dále, aniž by tím utrpěla kvalita snímků. Zdokonalit by se měl mód pro vytváření portrétních fotek. Apple kromě toho rozšíří barevnou škálu o zelenou verzi.

Analytici na Wall Street od v pořadí 13. generace chytrých telefonů moc nečekají. “Nové iPhony pro druhé pololetí 2019 považujeme za nudné, protože budou mít zřejmě jenom omezené nové prvky,” uvedl již v pátek analytik společnosti Susquehanna Financial Group Mehdi Hosseini. Průzkum jeho společnosti naznačuje, že kromě zelené by nové telefony mohly být také ve fialové barvě. Kromě širší barevné škály ale nic zajímavého nepozoruje.

Série pro rok 2020 už podle něj vypadá zajímavěji. Počátkem roku 2020 by světlo světa mohl spatřit levnější iPhone, aktuálně nazývaný iPhone SE2. Koncem roku 2020 přijde Apple se sérií telefonů s podporou mobilních sítí páté generace 5G.

“Narůstají obavy, že letos zveřejněné iPhony nebudou mít dost ´must have´ prvků, které by podpořily objemy prodeje,” tvrdí Eric Ross, hlavní investiční analytik ve společnosti Cascend Securities. K oživení prodejů by podle něj mohla stačit podstatně lepší fotografický přístroj. Delší životnost baterií, se kterou se také počítá, ale není nic, co by snadno prodávalo, uvedl podle Investor's Business Daily.

iPad

V plánu je uvést dokonalejší verzi tabletů iPad Pro a levnější iPady pro školy. Nové počítačové tablety iPad Air a menší iPad mini firma spustila už dříve v průběhu tohoto roku.

11palcové a 12,9palcové iPad Pro budou mít podobná vylepšení jako iPhony, včetně rychlejších procesorů a modernějších fotoaparátů. Jinak budou podobné současným verzím. Na levnějších iPadech pro školy budou 10,2palcové displeje. Apple tak už nebude prodávat nové iPady s úhlopříčkou 9,7 palce, což je rozměr, který používal skoro 10 let.

Apple Watch, AirPods a HomePod

Chytré hodinky Apple Watch prošly velkými změnami loni a letos je toho tolik nečeká. Firma se místo toho pravděpodobně zaměří na aktualizaci softwaru watchOS 6 a na nové kryty. V nejnovějším operačním systému iOS 13 se objevily zmínky o nových keramických a titanových modelech.

Apple kromě toho pracuje na nových sluchátkách AirPod, které budou pravděpodobně dražší než současný model. Mezi novými prvky by měla být odolnost proti vodě a systém pro rušení hluku. Další novinkou by měl být systém zpětného bezdrátového nabíjení. Sluchátka AirPods by se tedy mohla nabíjet na zadní straně nových telefonů Pro prostřednictvím bezdrátové nabíjecí stanice. Podobnou technologii má pro své telefony Galaxy jihokorejský Samsung. Novou verzi základního modelu sluchátek Apple představil v březnu.

Společnost kromě toho pracuje na levnější verzi audiozařízení HomePod. Současný model, který na americkém trhu vyjde na 300 USD, se moc neprodává. Nový model bude pravděpodobně mít dva reproduktory (Apple jim říká tweeter) místo stávajících sedmi.



Počítače Mac:

Chystá se vyspělejší verze notebooku MacBook Pro s displejem o úhlopříčce 16 palců. Pro Apple to bude největší notebook od roku 2012, kdy zastavil 17palcový MacBook Pro. Firma se tak snaží udržet si uživatele z řad profesionálů. Kromě toho uvede na trh již dříve oznámené stolní počítače Mac Pro a 32palcové monitory XDR Pro Display.