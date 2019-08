Premiér jednal o zákazu nedělní jízdy kamionů či posílení počtu policistů na dálnicích

V úterý 27. srpna 2019 ve Strakově akademii proběhlo jednání ke kamionové dopravě. Mezi hlavní témata patřila jízda kamionů v neděli, zákaz předjíždění nákladních aut ve vybraných úsecích či posílení přítomnosti policie na



V úterý 27. srpna 2019 ve Strakově akademii proběhlo jednání ke kamionové dopravě. Mezi hlavní témata patřila jízda kamionů v neděli, zákaz předjíždění nákladních aut ve vybraných úsecích či posílení přítomnosti policie na dálnicích . Kromě premiéra se zúčastnili ministři vnitra Jan Hamáček a dopravy Vladimír Kremlík, policejní prezident Jan Švejdar a šéf ŘSD Radek Mátl.

Důležitým bodem jednání byla jízda kamionů v neděli. Panuje shoda na tom, aby kamiony v neděli mohly znovu vyjet na silnice až po 22 hodině. Kamiony však budou mít umožněn dojezd v rámci České republiky či do konce přepravy. Tím se Česká republika v oblasti nedělních jízd kamionů srovná s okolními zeměmi. S průjezdem kamionů přes naše území souvisí budování odpočívek. Na tento rok se plánuje otevření přibližně 241 stání pro nákladní vozidla, v roce 2020 přibude 119 stání, v roce 2021 233 stání a v roce 2022 dojde k vybudování 308 nových stání. V současné době na dálniční síti chybí přibližně 1 400 stání pro nákladní vozidla.

„Jsme jediná země, která má povolenou jízdu kamionů v neděli do 13 hodin. Tyto představy a návrhy budou předmětem jednání vlády i Sněmovny, ale shodli jsme se na tom, že je třeba to upravit. Kamiony by tak již nejezdily v neděli od půlnoci, ale znovu by mohly vyjet právě až od 22 hodin,“ uvedl Andrej Babiš.

Dalším bodem byl zákaz předjíždění kamionů. Navrhovaná varianta by nezakazovala předjíždění plošně, ale pouze na vybraných úsecích. Nyní se čeká na návrhy policie a Ředitelství silnic a dálnic na možná řešení. K tomu by mělo dojít do konce týdne, následně se vybrané úseky osadí dopravními značkami. Policie si již kontroly zákazu předjíždění vyzkoušela v zimních měsících, nyní se plánuje jejich zavedení v celoročním měřítku.

Tématem jednání byl také zvýšený dohled ze strany policie, především pak v rizikových úsecích. V dnešní době je na každém oddělení dálniční policie jedna hlídka pro nonstop službu a jedna pro denní režim. Cílem je přidat alespoň jednu denní hlídku tak, aby se zvýšila akceschopnost policie. S rozvojem dálniční sítě by pak měla vznikat i oddělení nová. Díky materiálu rozvoje Policie České republiky je garantováno navýšení stavu dopravní policie o několik set policistů.

Řešila se také problematika kontrolních stanovišť. V tuto chvíli je vytipováno přibližně 44 stanovišť na hranicích. Během jednání panovala shoda také na nutnosti zřídit velké kontrolní stanoviště na D1. Díky tomu by mohla policie spolu s Celní správou provádět dostatečné kontroly.

„Domluvili jsme se, že vytipujeme nejdůležitější úseky. Takové stanoviště by pak mělo například být i na nejkritičtějším úseku před Humpolcem,“ doplnil předseda vlády.

Co se týče vymáhání přestupků, v současnosti po českých silnicích jezdí velké množství zahraničních řidičů, kteří zde spáchají některý z dopravních přestupků. Udělenou pokutu dnes vymáhá celní správa. Cílem je propojení databází Policie ČR a Celní správy, díky čemu si v případě kontroly budou policisté moci zjistit, zda řidič nemá nezaplacené pokuty. Pokud řidič pokutu neuhradí, měla by jeho vozidlu být odejmuta registrační značka. Z toho důvodu nebude moci pokračovat v jízdě do chvíle, než pokutu uhradí.