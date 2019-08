Schillerová s Maláčovou jsou ve při. Tentokrát kvůli odchodu do důchodu

Mezi ministryněmi financí Alenou Schillerovou (za ANO) a práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) se rozhořel další spor. Tentokrát jde o zvýšení věku odchodu do důchodu, o kterém přemýšlí právě šéfka státní kasy. Maláčová to však dlouhodobě odmítá.

Ještě vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) prosadila, že se odchod do důchodu nechá již podle dříve schválených pravidel srovnat na úrovni 65 let. To by se však mohlo změnit, lidé by tak do penze mohli odcházet i později.

Se zvyšováním důchodového věku souhlasí ministryně financí. Současná situace je podle ní neudržitelná. "Zpráva ministerstva práce o stavu důchodového systému mluví o zvýšení důchodového věku u čtyřicátníků a mladších. I toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému," prohlásila Alena Schillerová (za ANO) v rozhovoru pro MF DNES.

Studii z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vypracovali odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí, kterému šéfuje právě Jana Maláčová (ČSSD). Ta však něco takového odmítá a do Schillerové se pustila na svém twitterovém účtu.

"To jí fakt přijde fér, aby penzisté neměli z vytouženého důchodu nakonec zhola nic, protože se ho nedožijí?" ptá se Maláčová. Zvýšení důchodového věku by podle ní navíc nepomohlo zachránit neudržitelný důchodový systém. Deficit v systému prý totiž převažuje nad tím, co by změna přinesla.