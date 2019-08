Cramer: Připravte se na mnoho bolesti na trzích a připravte si dost prostředků na nákupy, které to přinese

Populární a uznávaný komentátor Jim Cramer naposledy uvedl, že investoři by měli počítat s tím, že když prezident Trump přijde s něčím co pošle dolů akciové trhy, tak v relativně krátkém horizontu učiní jiný krok, který trhům opětovně pomůže nahoru. Podle Cramera je evidentní, že Trumpovi nejde ani tak o to, jestli se s Čínou dohodne či ne, ale o to, aby se udržel co nejdéle ve stávajícím úřadu. Proto by si trhy měly zvyknout na častější akciové propady a po nich následující opětovná zotavení. Investoři by měli v tomto období maximálně odfiltrovávat emocionální každodenní ruch a zaměřovat se čistě na samotnou podstatu signálů. Investoři by měli při růstu trhů monetizovat své pozice a při propadech opětovně nastupovat do pozic. V portfoliích by měly narůstat pozice méně cyklických odvětví na úkor těch průmyslových a výrobních, protože američtí producenti budou ti hlavní, kdo ponesou tíhu obchodní války s Čínou. Zajímavé by měly být především investice do telekomunikací a do silných stabilních firem s relativně vysokými dividendami.Investoři musí počítat s problémy a bolestivými propady, ale také s tím "kupovat" následně tyto výkyvy.Podle Cramera má celá volatilní současnost s často měnící se náladou pouze jediný účel a to dát americkým firmám dostatek času pro změnu jejich zvyklostí a strategií. Prezident Trump věří, že dostane Čínu ekonomicky na lopatky a tím ji donutí k jeho hře a jen velmi málo se stará, za jakou cenu to bude pro okolní svět.