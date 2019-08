ABB a Solek Group dále podporují růst solární energetiky v Chile

ABB a Solek Group, dodavatel fotovoltaických elektráren, rozšiřují vzájemnou spolupráci projektem sluneční elektrárny Villa Alegre v Chile.

Pro solární elektrárnu o výkonu 9 MW v oblasti Maule v centrálním Chile dodá společnost ABB decentrální solární invertory a dvě transformátorové stanice vysokého napětí (VN). Výrobky ABB a decentralizovaná architektura nabízejí hned několik výhod: vyšší flexibilitu a efektivnost společně s kratší dobou instalace, jednodušší konstrukcí a nižšími náklady.

„Solární měniče pro novou fotovoltaickou elektrárnu jsou vybavené vysoce kvalitními tranzistory IGBT. Takto můžeme zaručit vysoký výkon i bezporuchový provoz jak pro nás, tak pro potenciální investory,“ uvedl Jaroslav Kříž, ředitel inovací ve společnosti Solek. Od svého založení v roce 2010 skupina Solek postavila přes deset fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem přes 33 MW, a to v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Chile.

„Globální stopa společnosti ABB v oboru solární energetiky je velmi významná, a to díky 25 letům zkušeností a znalostí v oblasti technologie měničů, a také díky aktivnímu prodeji a servisu ve více než 100 zemích. Máme vlastní odborníky v oboru solární energetiky, kteří působí ve více než 30 zemích a ve 4 globálních továrnách,“ uvedl Vladimír Janypka, marketingový a obchodní ředitel divize Elektrotechnika ABB Česká republika.

Srdce fotovoltaické elektrárny

Podstatným funkčním prvkem a srdcem projektu fotovoltaické elektrárny Villa Alegre budou decentrální solární invertory PVS-175 pro napětí 1500 V s výkonem 185 kW.

„Součástí invertorů jsou již integrované prvky digitalizace, které umožňují nejen online monitorování přes rozhraní Ethernet a wi-fi, ale také online aktualizaci firmwaru. Díky těmto prvkům bude možné provádět servis dálkově,“ poznamenal Vladimír Janypka.

Základem dodaných transformátorových stanic PVS-175-MVCS-4810 je ocelová platforma, na níž je instalován transformátor, rozváděč ABB SafePlus pro vysoké napětí, rozváděč pro nízké napětí, transformátor pro vlastní spotřebu a ochranné prvky. Stanice jsou zapojené a odzkoušené již z výrobního závodu.

Předchozí projekty v Chile

ABB spolupracuje se skupinou Solek již dva roky. V roce 2017 ABB dodala své invertory pro fotovoltaické elektrárny Amparo Del Sol a Santa Laura. Dodávka obsahovala monitorovací systémy, meteorologické stanice s dálkovým přístupem, které umožňují online monitorování, a invertory TRIO-50 (1000 V), tj. decentrální solární měniče 50kWac s výstupním napětím 400 Vac.

Invertory jsou vybavené kvalitními vnitřními ventilátory, které jsou předpokladem vysoké provozní spolehlivosti a účinnosti i v náročných podmínkách s intenzivní světelnou i tepelnou expozicí. Invertory již v tomto prostředí v Chile úspěšně fungují dva roky.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.