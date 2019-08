Pojišťovna VIG svými kvartálními výsledky investory potěšila (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pojišťovna VIG překvapila především na úrovni předepsaného pojistného, management potvrdil guidance.

ČEZ má dalšího zájemce o svá rumunská aktiva.

Nápojářská skupina Mattoni prodá výrobce balených vod Toma společnosti Coca-Cola. Ta od 1. září převezme výrobní závod v Teplicích nad Metují. Cenu transakce odmítly strany sdělit. Dříve byly spekulace, že by se o Tomu mohla ucházet i Kofola ČeskoSlovensko.

Evropské akciové trhy by měly otevřít okolo včerejších zavíracích cen.

Z pohledu makroekonomických zpráv je dnešní den velmi slabý. Z toho zajímavějšího bude dnes zveřejněna pouze spotřebitelská důvěra ve Spojených státech, která se doposud držela na velmi vysokých úrovních. Nicméně od srpna by mělo dojít k jejímu snižování.

Analytici Société Générale snížili své doporučení na Držet pro akcie francouzského výrobce podlahových krytin Tarkett.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely včerejší obchodování v zisku. Průmyslový Dow Jones a S&P 500 shodně posílily o 1,1 % a technologický Nasdaq vzrostl o 1,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům. Nejvyššího zisku 1,5 % dosáhly telekomunikační společnosti.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu se v závěru dnešní seance obchodují v podobném duchu jako ty americké. Nejúspěšnější jsou trhy v Číně, kde se zisky pohybují na úrovni 1,3 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který přidává 1 %, se nejlépe vede výrobcům luxusního zboží (+1,7 %). Velmi slabým protipólem jim je sektor realitních developerů se ztrátou 0,1 %.

Za optimistickou náladou na trzích stojí aktuální vývoj na poli obchodní války, kdy nejdříve čínský premiér Liu He prohlásil, že by rád ukončil obchodní spory se Spojenými státy formou poklidné a konstruktivní debaty. Americký prezident Donald Trump na to reagoval slovy, že v obchodní válce je aktuálně možné naprosto vše, včetně neuvalení oznámených cel na čínské zboží.

ČEZ

O rumunská aktiva ČEZ se kromě tamního výrobce energie, společnosti Hidroelectrica, zajímá podle serveru Romania Insider také státní distribuční a dodavatelská společnosti Electrica. Potvrdila to šéfka společnosti Georgeta Corina Popescuová. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík situaci okomentoval, že v současné době ČEZ s nikým nejedná a je zapotřebí si počkat na start formálního procesu, který začne v příštích měsících.

Vienna Insurance Group

Pojišťovna VIG zveřejnila výsledky hospodaření za druhý kvartál.

Výsledky hospodaření pojišťovny předčily očekávání na úrovni hrubého předepsaného i čistého zaslouženého pojistného. Na druhou stranu zisk před zdaněním dopadl v souladu s očekáváním trhu, což naznačuje vyšší pojistná plnění. Ukazatel nákladovosti (combined ratio) již tak příznivě nevyznívá, když právě sněhová kalamita v Rakousku a bouře Eberhard v České republice na počátku letošního roku vedla k vyšším škodám a pojistným plněním. Finanční výsledek byl oproti tržním očekáváním horší. Na meziročním poklesu se projevily nižší výnosy z investic a rovněž prodej společnosti S Immo v loňském druhém čtvrtletí. Management potvrdil svůj letošní cíl pro hrubé předepsané pojistné v minimální výši 9,9 mld. EUR a nezdaněný zisk v rozmezí 500 až 520 mil. EUR. Vzhledem k dobrému vývoji v první polovině roku očekáváme, že k meziročnímu zlepšení dojde i ve druhém pololetí. Stanovené cíle jsou tak dosažitelné, a to i v případě, že by k žádnému zlepšení v druhé půlce roku nedošlo. Předepsané pojistné dle nás přesáhne 10 mld. EUR a nezdaněný zisk by se mohl pohybovat spíše v druhé půlce vymezeného intervalu.

Dnešní výsledky hodnotíme pozitivně, přestože kaňkou na kráse je vyšší ukazatel nákladovosti. Akcie by mohly na zprávy reagovat mírným růstem. Podrobnější komentář zveřejníme během dne.