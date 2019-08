Jak na návrat do práce po rodičovské dovolené? Na co máte nárok? VIDEO

Pro začátek si ujasníme, že na mateřské dovolené se čerpá peněžitá pomoc v mateřství a na rodičovské dovolené zase rodičovský příspěvek. Jsou to dávky od státu sloužící jako náhrada chybějícího příjmu během čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Dále vám povím, jak dlouho je možné čerpat rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek, jak je to s pozdějším či dřívějším návratem do práce, jaké máte výhody během čerpání mateřské a rodičovské dovolené, co v případě dalšího těhotenství na mateřské či rodičovské dovolené a jak postupovat, když vám chce dát zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru. A na konec mám pro vás pár tipů, pojďme na to :-)



